Ritmica, l’Italia vola ad Astana per l’ALEM Cup: ecco le convocate

Dall’8 al 10 marzo 2026 le azzurre senior e junior scendono in pedana al Qazaqstan Athletic Complex per il torneo internazionale kazako. Ufficializzata la delegazione federale.

La ginnastica ritmica italiana guarda all’Asia centrale. Dal 8 al 10 marzo 2026, ad Astana, si disputerà il Torneo Internazionale ALEM Cup, competizione che raduna alcune tra le migliori realtà del panorama mondiale e che la Federazione Ginnastica d’Italia ha inserito nel programma stagionale come tappa di confronto tecnico e crescita agonistica per le proprie atlete.

La sede dell’evento sarà il Qazaqstan Athletic Complex, dove le ginnaste azzurre — selezionate in un gruppo che coniuga esperienza e freschezza — si misureranno con avversarie di livello internazionale in un contesto che mette alla prova sia le protagoniste più rodate sia le giovani promesse del movimento italiano.

Le convocate senior

A rappresentare l’Italia nella categoria senior saranno tre ginnaste: Giorgia Galli (San Giorgio ’79 Desio), Viola Sella (Aeronautica Militare) e Alice Taglietti (LightBlue). Tre profili con già alle spalle esperienze sul palcoscenico internazionale, chiamate a portare avanti i colori azzurri in una competizione che si preannuncia di buon livello tecnico.

Le convocate junior

Il settore junior porta ad Astana una rappresentanza numerosa, a testimonianza dell’attenzione federale verso il percorso di sviluppo delle nuove generazioni. Le cinque ginnaste convocate sono: Ludovica Ajello (Cervia Ginnastica e Sport), Flavia Cassano (Ritmica Iris), Enrica Marletta (Gymnasium Ginnastica), Beatrice Rossi (Armonia d’Abruzzo) e Veronica Zappaterreni (Ginnastica Fabriano).

Lo staff tecnico

A guidare la delegazione italiana saranno le tecniche Elena Aliprandi, Sara Menassi e Daniela Vergani. Il ruolo di ufficiale di gara e di responsabile di delegazione sarà invece ricoperto da Irina Roudaia, figura di riferimento per il coordinamento dell’intera missione federale.

L’ALEM Cup rappresenta così un nuovo capitolo della stagione internazionale della ritmica azzurra: una tappa in cui il lavoro quotidiano di palestra trova riscontro nella dimensione di gara, e in cui ogni esercizio diventa occasione di misurazione e crescita verso gli obiettivi della stagione.