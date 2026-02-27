Judo, bronzo Giuffrida a Tashkent: azzurri protagonisti nel Grand Slam

Podio per Odette Giuffrida nei -52 kg, sfiorano la medaglia Milani e Accogli. Tre azzurri nel blocco finale nella prima giornata

Avvio incoraggiante per l’Italia nella prima giornata del Grand Slam di Tashkent, tappa del World Judo Tour. La squadra azzurra chiude con un podio e diversi piazzamenti di rilievo, portando tre atleti nel blocco finale al termine delle eliminatorie.

Bronzo per Odette Giuffrida nei -52 kg

Odette Giuffrida (Esercito) conquista un’altra medaglia nel circuito internazionale nei -52 kg al termine di una gara di altissimo livello.

Supera all’esordio Kadamboeva (UZB) e poi Kaleta (POL), prima di fermarsi in semifinale contro la giapponese Fujishiro, che la costringe alla resa per osaekomi. Nella finale per il bronzo mantiene lucidità e concretezza, imponendosi contro la brasiliana Conceicao (BRA).

Le parole dell’azzurra: “Sono felice ed orgogliosa di me stessa per essere arrivata di nuovo sul podio anche volevo il metallo più pregiato, ma nulla è mai scontato e dietro c’è sempre un grande lavoro fisico e mentale. So di poter migliorare ancora tecnicamente e mentalmente. Ci tengo a ringraziare il Centro Sportivo Esercito per il costante supporto, Maria Centracchio per essere sempre presente e disponibile con me ed il Signore perché se sono qui oggi è grazie a lui”.

Per Giuffrida si tratta della diciannovesima medaglia in un Grand Slam, a conferma di una continuità ai massimi livelli.

Milani e Accogli sfiorano il podio

Sfuma il bronzo per Francesca Milani (Fiamme Oro) nei -48 kg nonostante un percorso di grande solidità. Dopo aver superato Moiseeva, Babulfath (SWE) – bronzo olimpico in carica – e Laborde (USA), si arrende in semifinale alla giapponese Harada (JPN). Nella finale per il terzo posto Yoshino (JPN) mette a segno lo yuko decisivo che lascia l’azzurra ai piedi del podio.

Percorso simile per Valerio Accogli (Carabinieri) nei -66 kg. Dopo le vittorie su Erdenetsogt (USA), Vadijev (UZB) e Parchiev (RUS), approda in semifinale contro il campione olimpico in carica Hifumi Abe (JPN), che riesce a segnare uno yuko a metà incontro, difendendolo fino alla fine nonostante due sanzioni.

Nella finale per il bronzo contro Enomali (TJK), testa di serie numero uno, Accogli va avanti ma viene rimontato nei tempi regolamentari e cede nel golden score dopo un’azione discussa.

Settimo posto per Carnà, stop per Scutto, Stella e Terranova

Giulia Carnà (Fiamme Oro) chiude settima nei -57 kg. Supera Loxha (KOS) e Tao (CHN), ma si ferma ai quarti contro Shirakane (JPN). Nel ripescaggio contro Puljiz (CRO) subisce uno yuko che interrompe la corsa.

Stop prematuro per Assunta Scutto (Fiamme Gialle) nei -48 kg, eliminata all’esordio da Haydarova (UZB), e per Gaia Stella (Fiamme Gialle) nei -52 kg, che cede il passo a Raftakova (UZB).

Nei -57 kg Michela Terranova (Carabinieri) supera Gureva (RUS) e si ferma al secondo turno contro Nelson Levy (ISR).

Carlino e Manzi fuori nei primi turni

Battuta d’arresto anche per Andrea Carlino (Esercito) nei -60 kg. Vince il primo incontro contro Gogoberishvili (GEO), ma viene fermato da Augusto (BRA), numero uno del seed.

Nei -66 kg Elios Manzi (Fiamme Gialle) non riesce a superare Bekumudrov (UZB) al primo round.

Il commento del direttore tecnico Raffaele Toniolo

Il direttore tecnico Raffaele Toniolo ha commentato così la giornata: “Apriamo la prima giornata a Tashkent con 3 atleti nel blocco finale, è il commento di Raffaele Toniolo. Francesca, dopo una gara caparbia, ritorna a giocarsi una medaglia nel blocco finale in un torneo dell’IJF World Tour dopo 28 mesi. Viene fermata in semifinale e per il bronzo solo dalle 2 giapponesi ma i 3 incontri vinti (uno contro il bronzo olimpico Babulfath) indicano che l’azzurra è ancora competitiva a questi livelli. Gran bella gara anche per Valerio che, dopo essere arrivato in semifinale in modo limpido, è stato fermato dal fenomeno Abe ma disputando un gran bell’incontro. Per il bronzo uno yuko, difficile da definire tale anche con il nuovo Regolamento, lo ha lasciato ai piedi del podio ma con la convinzione di valere tanto. Odette inossidabile ha conquistato la sua diciannovesima medaglia in un GS dimostrando, se ne avessimo bisogno, di essere sempre competitiva ad altissimi livelli.”

Domani in gara altri sei azzurri

Sabato 28 febbraio seconda giornata con:

– Carlotta Avanzato (Fiamme Oro) -63 kg

– Irene Pedrotti (Fiamme Azzurre) -70 kg

– Giorgia Stangherlin (Carabinieri) -70 kg

– Giovanni Esposito (Fiamme Azzurre) -73 kg

– Leonardo Valeriani (Fiamme Gialle) -73 kg

– Leonardo Casaglia (Carabinieri) -81 kg

– Manuel Parlati (Fiamme Oro) -81 kg

L’evento è disponibile sulla piattaforma judo.tv e in diretta su Sky Sport Arena con il commento di Ivano Pasqualino e Ylenia Scapin.