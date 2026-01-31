Snowboard PGS, doppio podio azzurro a Rogla: Fischnaller secondo, Caffont terza

Ancora una giornata di grande snowboard per l’Italia nel parallelo gigante di Rogla. Roland Fischnaller chiude secondo al fotofinish nella gara maschile, mentre Elisa Caffont conquista un prestigioso terzo posto al femminile, proseguendo una stagione ricca di risultati in vista dell’appuntamento olimpico.

Fischnaller beffato al fotofinish ma leader di specialità

Doppio podio per l’Italia nello snowboard parallelo gigante (PGS) di Rogla, in Slovenia, una tappa che conferma lo straordinario momento della squadra azzurra. Nella gara maschile Roland Fischnaller chiude al secondo posto al termine di una finale decisa per pochi centimetri, battuto dal coreano Sangho Lee.

Per il 45enne campione di Funes, portacolori del Canottieri Aniene, si tratta del quarto podio stagionale dopo tre vittorie, una seconda piazza che vale comunque tantissimo nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, con le gare di snowboard previste a Livigno.

Fischnaller era stato il più veloce nelle qualificazioni e aveva superato con autorità i turni a eliminazione diretta. In semifinale aveva avuto la meglio sull’austriaco Fabian Obmann, poi terzo nella small final, prima di arrendersi in finale al coreano Lee per un margine davvero impercettibile.

Fuori agli ottavi di finale Maurizio Bormolini, Aaron March e Daniele Bagozza, mentre Gabriel Messner si è fermato ai quarti. Grazie a questo risultato Fischnaller sale al comando della classifica di specialità con 443 punti, appaiato all’austriaco Benjamin Karl.

Al termine della gara l’azzurro non nasconde un pizzico di rammarico, ma guarda già avanti:

«Brucia un po’ il secondo posto al fotofinish, però la forma c’è e cercherò di portarla a Livigno. La squadra c’è, anche oggi siamo in due sul podio e va bene così».

Caffont ancora sul podio: stagione da incorniciare

Nella gara femminile la vittoria va alla giapponese Miki Tsubaki, che precede la tedesca Ramona Hofmeister e l’azzurra Elisa Caffont, splendida terza.

Per la 26enne bellunese dell’Esercito si tratta del quinto podio stagionale, dopo le due vittorie in slalom a Bansko e Davos e i secondi posti di Scuol e Mylin. Numeri che certificano la miglior stagione della sua carriera.

Caffont ha ceduto soltanto in semifinale proprio a Hofmeister, per poi dominare la small final contro l’austriaca Sabine Payer. In precedenza aveva eliminato nei quarti l’olandese Michelle Dekker e agli ottavi la svizzera Julie Zogg.

Nonostante il podio, la bellunese mantiene grande lucidità:

«Mi soddisfa ma non mi fa impazzire questo risultato. Ho confermato quello dello scorso anno e comunque ho un buon feeling».

Le altre azzurre

Giornata meno fortunata per le altre italiane: Sofia Valle e Lucia Dalmasso sono uscite agli ottavi di finale, mentre Jasmine Coratti si è fermata ai quarti.

Italia protagonista verso Milano-Cortina 2026

Il doppio podio di Rogla conferma la forza e la profondità del movimento azzurro nello snowboard parallelo, con risultati continui sia al maschile sia al femminile. Una striscia di allori che rafforza le ambizioni italiane in vista dell’appuntamento olimpico casalingo del 2026.