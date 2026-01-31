Il grande tennis su Sky e NOW: quattro tornei in diretta dal 1° all’8 febbraio

La stagione del tennis entra nel vivo con una settimana ricchissima di appuntamenti su Sky e in streaming su NOW: ATP Montpellier e tre tornei WTA tra Abu Dhabi, Cluj-Napoca e Ostrava, con una copertura completa giorno per giorno.
Una settimana di grande tennis in diretta
Prosegue senza sosta la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da domenica 1° a domenica 8 febbraio 2026, gli appassionati potranno seguire quattro tornei internazionali in diretta, uno del circuito maschile ATP e tre del circuito femminile WTA, con una programmazione capillare sui canali Sky Sport e sulle piattaforme streaming.
I tornei in programma
Nel dettaglio, il palinsesto prevede:
Circuito maschile
-
ATP 250 Open Occitanie – Montpellier (Francia)
Circuito femminile
-
WTA 500 Abu Dhabi Open – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
-
WTA 250 Transylvania Open – Cluj-Napoca (Romania)
-
WTA 250 Ostrava Open – Ostrava (Repubblica Ceca)
Sky Sport Tennis, il “campo centrale”
Sky Sport Tennis (disponibile anche in streaming su NOW) rappresenta come sempre il campo centrale per tutti gli appassionati: qui saranno trasmessi in diretta, con commento in italiano, tutti i match con protagonisti i giocatori italiani e gli incontri più rilevanti dei tornei.
Nel corso della settimana, alcune partite saranno trasmesse anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.
Sky Sport Plus ed Extra Match
I clienti Sky potranno usufruire di Sky Sport Plus, accessibile dal canale 203 di Sky Sport Tennis tramite il tasto verde del telecomando Sky Q o la funzione interattiva di Sky Glass. Il servizio consente di seguire i match in contemporanea dai vari campi e di consultare in tempo reale le classifiche ATP e WTA.
Per gli utenti NOW è invece disponibile Extra Match, che offre canali aggiuntivi per accedere alle immagini live dei campi di gioco, curate direttamente da ATP e WTA.
Programmazione completa ATP e WTA
Dal 1° all’8 febbraio 2026
Domenica 1° febbraio
-
Dalle 12.00 alle 22.00 – Sky Sport Tennis
Il meglio dei tornei in diretta
Lunedì 2 febbraio
-
10.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis
-
10.00 – 20.15 – Sky Sport Uno
-
10.00 – 22.30 – Sky Sport Mix
Martedì 3 febbraio
-
10.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis
-
10.00 – 15.30 – Sky Sport Uno
-
10.00 – 22.30 – Sky Sport Mix
Mercoledì 4 febbraio
-
10.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis
-
10.00 – 16.15 – Sky Sport Uno
-
10.00 – 19.00 – Sky Sport Mix
Giovedì 5 febbraio
-
13.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis
-
13.00 – 18.45 – Sky Sport Uno
-
13.00 – 22.30 – Sky Sport Mix
Venerdì 6 febbraio
Sky Sport Tennis
-
14.30 – 1° quarto ATP Montpellier
-
16.30 – 2° quarto ATP Montpellier
-
18.30 – 3° quarto ATP Montpellier
-
20.30 – 4° quarto ATP Montpellier
Sky Sport Uno
-
15.00 – 1ª semifinale WTA Abu Dhabi
-
17.00 – 2ª semifinale WTA Abu Dhabi
Sky Sport Max
-
16.00 – 1ª semifinale WTA Cluj-Napoca
-
18.00 – 2ª semifinale WTA Cluj-Napoca
Sky Sport Mix
-
16.00 – 1ª semifinale WTA Ostrava
-
18.00 – 2ª semifinale WTA Ostrava
Sabato 7 febbraio
-
15.00 – 1ª semifinale ATP Montpellier (Sky Sport Tennis)
-
16.30 – 2ª semifinale ATP Montpellier (Sky Sport Tennis)
-
14.00 – Finale WTA Abu Dhabi (Sky Sport Arena)
-
15.30 – Finale WTA Cluj-Napoca (Sky Sport Mix)
-
16.00 – Finale WTA Ostrava (Sky Sport 258)
Domenica 8 febbraio
-
15.00 – Finale ATP Montpellier (Sky Sport Uno)