Sportface TVOriginals
Sportface TVOriginals
Tennis

Il grande tennis su Sky e NOW: quattro tornei in diretta dal 1° all’8 febbraio

Redazione
-
International Tennis match TENNIS ROLEX PARIS MASTERS
Flavio COBOLLI of Italy celebrates his point during the first day of the Rolex Paris Masters 2025, ATP Masters 1000 tennis tournament on October 27, 2025 at La Defense Arena in Nanterre near Paris, France

La stagione del tennis entra nel vivo con una settimana ricchissima di appuntamenti su Sky e in streaming su NOW: ATP Montpellier e tre tornei WTA tra Abu Dhabi, Cluj-Napoca e Ostrava, con una copertura completa giorno per giorno.

Una settimana di grande tennis in diretta

Prosegue senza sosta la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da domenica 1° a domenica 8 febbraio 2026, gli appassionati potranno seguire quattro tornei internazionali in diretta, uno del circuito maschile ATP e tre del circuito femminile WTA, con una programmazione capillare sui canali Sky Sport e sulle piattaforme streaming.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

I tornei in programma

Nel dettaglio, il palinsesto prevede:

Circuito maschile

  • ATP 250 Open Occitanie – Montpellier (Francia)

Circuito femminile

  • WTA 500 Abu Dhabi Open – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

  • WTA 250 Transylvania Open – Cluj-Napoca (Romania)

  • WTA 250 Ostrava Open – Ostrava (Repubblica Ceca)

Sky Sport Tennis, il “campo centrale”

Sky Sport Tennis (disponibile anche in streaming su NOW) rappresenta come sempre il campo centrale per tutti gli appassionati: qui saranno trasmessi in diretta, con commento in italiano, tutti i match con protagonisti i giocatori italiani e gli incontri più rilevanti dei tornei.

Nel corso della settimana, alcune partite saranno trasmesse anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Sky Sport Plus ed Extra Match

I clienti Sky potranno usufruire di Sky Sport Plus, accessibile dal canale 203 di Sky Sport Tennis tramite il tasto verde del telecomando Sky Q o la funzione interattiva di Sky Glass. Il servizio consente di seguire i match in contemporanea dai vari campi e di consultare in tempo reale le classifiche ATP e WTA.

Per gli utenti NOW è invece disponibile Extra Match, che offre canali aggiuntivi per accedere alle immagini live dei campi di gioco, curate direttamente da ATP e WTA.

Programmazione completa ATP e WTA

Dal 1° all’8 febbraio 2026

Domenica 1° febbraio

  • Dalle 12.00 alle 22.00 – Sky Sport Tennis
    Il meglio dei tornei in diretta

Lunedì 2 febbraio

  • 10.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis

  • 10.00 – 20.15 – Sky Sport Uno

  • 10.00 – 22.30 – Sky Sport Mix

Martedì 3 febbraio

  • 10.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis

  • 10.00 – 15.30 – Sky Sport Uno

  • 10.00 – 22.30 – Sky Sport Mix

Mercoledì 4 febbraio

  • 10.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis

  • 10.00 – 16.15 – Sky Sport Uno

  • 10.00 – 19.00 – Sky Sport Mix

Giovedì 5 febbraio

  • 13.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis

  • 13.00 – 18.45 – Sky Sport Uno

  • 13.00 – 22.30 – Sky Sport Mix

Venerdì 6 febbraio

Sky Sport Tennis

  • 14.30 – 1° quarto ATP Montpellier

  • 16.30 – 2° quarto ATP Montpellier

  • 18.30 – 3° quarto ATP Montpellier

  • 20.30 – 4° quarto ATP Montpellier

Sky Sport Uno

  • 15.00 – 1ª semifinale WTA Abu Dhabi

  • 17.00 – 2ª semifinale WTA Abu Dhabi

Sky Sport Max

  • 16.00 – 1ª semifinale WTA Cluj-Napoca

  • 18.00 – 2ª semifinale WTA Cluj-Napoca

Sky Sport Mix

  • 16.00 – 1ª semifinale WTA Ostrava

  • 18.00 – 2ª semifinale WTA Ostrava

Sabato 7 febbraio

  • 15.00 – 1ª semifinale ATP Montpellier (Sky Sport Tennis)

  • 16.30 – 2ª semifinale ATP Montpellier (Sky Sport Tennis)

  • 14.00 – Finale WTA Abu Dhabi (Sky Sport Arena)

  • 15.30 – Finale WTA Cluj-Napoca (Sky Sport Mix)

  • 16.00 – Finale WTA Ostrava (Sky Sport 258)

Domenica 8 febbraio

  • 15.00 – Finale ATP Montpellier (Sky Sport Uno)

Change privacy settings
×