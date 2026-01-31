Il grande tennis su Sky e NOW: quattro tornei in diretta dal 1° all’8 febbraio

La stagione del tennis entra nel vivo con una settimana ricchissima di appuntamenti su Sky e in streaming su NOW: ATP Montpellier e tre tornei WTA tra Abu Dhabi, Cluj-Napoca e Ostrava, con una copertura completa giorno per giorno.

Una settimana di grande tennis in diretta

Prosegue senza sosta la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da domenica 1° a domenica 8 febbraio 2026, gli appassionati potranno seguire quattro tornei internazionali in diretta, uno del circuito maschile ATP e tre del circuito femminile WTA, con una programmazione capillare sui canali Sky Sport e sulle piattaforme streaming.

I tornei in programma

Nel dettaglio, il palinsesto prevede:

Circuito maschile

ATP 250 Open Occitanie – Montpellier (Francia)

Circuito femminile

WTA 500 Abu Dhabi Open – Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

WTA 250 Transylvania Open – Cluj-Napoca (Romania)

WTA 250 Ostrava Open – Ostrava (Repubblica Ceca)

Sky Sport Tennis, il “campo centrale”

Sky Sport Tennis (disponibile anche in streaming su NOW) rappresenta come sempre il campo centrale per tutti gli appassionati: qui saranno trasmessi in diretta, con commento in italiano, tutti i match con protagonisti i giocatori italiani e gli incontri più rilevanti dei tornei.

Nel corso della settimana, alcune partite saranno trasmesse anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Sky Sport Plus ed Extra Match

I clienti Sky potranno usufruire di Sky Sport Plus, accessibile dal canale 203 di Sky Sport Tennis tramite il tasto verde del telecomando Sky Q o la funzione interattiva di Sky Glass. Il servizio consente di seguire i match in contemporanea dai vari campi e di consultare in tempo reale le classifiche ATP e WTA.

Per gli utenti NOW è invece disponibile Extra Match, che offre canali aggiuntivi per accedere alle immagini live dei campi di gioco, curate direttamente da ATP e WTA.

Programmazione completa ATP e WTA

Dal 1° all’8 febbraio 2026

Domenica 1° febbraio

Dalle 12.00 alle 22.00 – Sky Sport Tennis

Il meglio dei tornei in diretta

Lunedì 2 febbraio

10.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis

10.00 – 20.15 – Sky Sport Uno

10.00 – 22.30 – Sky Sport Mix

Martedì 3 febbraio

10.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis

10.00 – 15.30 – Sky Sport Uno

10.00 – 22.30 – Sky Sport Mix

Mercoledì 4 febbraio

10.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis

10.00 – 16.15 – Sky Sport Uno

10.00 – 19.00 – Sky Sport Mix

Giovedì 5 febbraio

13.00 – 22.30 – Sky Sport Tennis

13.00 – 18.45 – Sky Sport Uno

13.00 – 22.30 – Sky Sport Mix

Venerdì 6 febbraio

Sky Sport Tennis

14.30 – 1° quarto ATP Montpellier

16.30 – 2° quarto ATP Montpellier

18.30 – 3° quarto ATP Montpellier

20.30 – 4° quarto ATP Montpellier

Sky Sport Uno

15.00 – 1ª semifinale WTA Abu Dhabi

17.00 – 2ª semifinale WTA Abu Dhabi

Sky Sport Max

16.00 – 1ª semifinale WTA Cluj-Napoca

18.00 – 2ª semifinale WTA Cluj-Napoca

Sky Sport Mix

16.00 – 1ª semifinale WTA Ostrava

18.00 – 2ª semifinale WTA Ostrava

Sabato 7 febbraio

15.00 – 1ª semifinale ATP Montpellier (Sky Sport Tennis)

16.30 – 2ª semifinale ATP Montpellier (Sky Sport Tennis)

14.00 – Finale WTA Abu Dhabi (Sky Sport Arena)

15.30 – Finale WTA Cluj-Napoca (Sky Sport Mix)

16.00 – Finale WTA Ostrava (Sky Sport 258)

Domenica 8 febbraio