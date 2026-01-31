Rybakina regina di Melbourne: Sabalenka battuta in finale agli Australian Open

Elena Rybakina conquista gli Australian Open 2026 al termine di una finale durissima contro Aryna Sabalenka. La kazaka rimonta nel terzo set, interrompe il dominio della numero uno del mondo e sale al numero 3 del ranking WTA.
Rybakina trionfa agli Australian Open 2026
Il singolare femminile degli Australian Open 2026 incorona una nuova regina. Elena Rybakina conquista il titolo sul cemento di Melbourne superando in finale Aryna Sabalenka, numero uno del mondo e campionessa in carica delle ultime due edizioni.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Il match si chiude con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 dopo oltre due ore di battaglia, in una sfida estremamente equilibrata e decisa da pochi punti chiave. Per la 26enne kazaka si tratta del secondo titolo Slam in carriera, dopo il trionfo a Wimbledon nel 2022.
Una finale giocata sul filo dell’equilibrio
L’atto conclusivo del torneo femminile di Melbourne si sviluppa su continui ribaltamenti di inerzia. Rybakina parte forte e conquista il primo set, ma Sabalenka reagisce da campionessa, alza il livello nel secondo parziale e rimette la partita in equilibrio.
Nel terzo set è la bielorussa a scattare meglio, portandosi rapidamente sul 3-0 grazie a un break che sembra indirizzare l’incontro. Proprio in quel momento, però, la numero uno del ranking si blocca improvvisamente, permettendo a Rybakina di rientrare in partita.
Rimonta decisiva nel set finale
Sotto 0-3 nella frazione decisiva, Rybakina cambia passo, recupera il break di svantaggio e infila cinque game consecutivi, ribaltando completamente l’andamento della finale. Una rimonta che spezza le certezze di Sabalenka e consente alla kazaka di chiudere il match al primo match point utile.
Con questa sconfitta, Sabalenka vede interrompersi una striscia impressionante: arrivava da due titoli consecutivi a Melbourne e aveva vinto 27 delle ultime 28 partite disputate sul cemento australiano.
Ranking WTA e prospettive
Grazie al successo agli Australian Open, Rybakina salirà al numero 3 del ranking WTA a partire da lunedì, consolidando il proprio status tra le protagoniste assolute del circuito femminile. Un risultato che conferma la sua crescita costante e la capacità di imporsi anche nei momenti di massima pressione.