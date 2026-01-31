Deromedis domina in Val di Fassa: vittoria nello skicross a Passo San Pellegrino, Galli si conferma

Simone Deromedis torna sul gradino più alto del podio nella seconda gara di Coppa del Mondo in Val di Fassa. Il trentino si prende il successo dopo il quarto posto di gara-1, mentre tra le donne Jole Galli chiude ancora sul podio con un prezioso terzo posto.

Deromedis perfetto nella seconda gara di Passo San Pellegrino

Lo skicross parla ancora italiano sulle nevi della Val di Fassa. Simone Deromedis conquista la vittoria nella seconda gara della tappa di Coppa del Mondo a Passo San Pellegrino, riportando il tricolore sul gradino più alto del podio dopo la delusione del quarto posto ottenuto in gara-1.

Il 25enne trentino di Taio interpreta una giornata impeccabile: domina batteria, quarti di finale e semifinale, per poi prendere il comando già in uscita dalla prima curva nella big final e non voltarsi più fino al traguardo. Una conduzione autoritaria che non lascia spazio agli avversari.

Per Deromedis, già campione del mondo nel 2023, si tratta della settima vittoria in Coppa del Mondo, con il totale dei podi che sale a quota 19. Alle sue spalle chiudono il tedesco Florian Wilmsmann e il canadese Reece Howden, mentre Kevin Drury termina ai piedi del podio.

Il successo permette all’azzurro di rosicchiare punti importanti nella classifica generale: Howden resta leader con 593 punti, seguito da Deromedis a quota 460 e da Wilmsmann con 434.

Le parole di Deromedis

“Ieri ci sono andato vicino al podio – ha spiegato Deromedis – oggi è un grande sollievo aver vinto. L’obiettivo per la sfida olimpica è sciare sempre al massimo: in questo sport tutto si decide per millimetri. Mi è dispiaciuto per gara-1, ma oggi me la sono davvero goduta”.

Gli altri azzurri in gara

Buona prova anche per Dominik Zuech, che chiude tredicesimo fermandosi nei quarti di finale dopo aver dominato la propria batteria. Eliminazione agli ottavi invece per Edoardo Zorzi, 23°, e per Federico Tomasoni, 31°.

Galli ancora sul podio tra le donne

Dopo la vittoria in gara-1, Jole Galli si conferma protagonista anche nella seconda giornata al Park Monzoni. La livignasca chiude terza al termine di una gara solida e combattuta.

Seconda nelle qualificazioni del mattino, Galli supera quarti e semifinale senza difficoltà, per poi giocarsi tutto nella finale. Nonostante una partenza non brillante, l’azzurra riesce a rimontare nel tratto conclusivo superando la svedese Sandra Näslund e conquistando il podio alle spalle della tedesca Daniela Maier e della svizzera Saskja Lack.

Per la trentenne valtellinese del Centro Sportivo Carabinieri è l’ottavo podio in carriera in Coppa del Mondo. Fuori dal tabellone principale Andrea Chesi e Nathalie Bernard.

Näslund resta leader della classifica generale con 668 punti, davanti a Maier (614) e Fanny Smith con 492; Galli sale al quinto posto con 346.

I prossimi appuntamenti

La Coppa del Mondo di skicross tornerà in Italia con l’attesissimo appuntamento di Livigno, in programma il 20 febbraio per la gara femminile e il 21 febbraio per quella maschile. Successivamente, il circuito si sposterà a Kopaonik, in Serbia, tra il 25 e il 28 febbraio.