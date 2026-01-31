Tortu costretto allo stop a Magglingen: problema fisico nei 60 metri indoor

Debutto stagionale amaro per Filippo Tortu: lo sprinter azzurro si ferma durante la batteria dei 60 metri indoor al meeting di Magglingen, chiudendo con un tempo privo di significato dopo un problema fisico in fase di accelerazione.

Esordio interrotto per Tortu in Svizzera

Il debutto stagionale di Filippo Tortu si chiude prima del previsto. L’azzurro è stato costretto a rallentare durante la batteria dei 60 metri indoor al meeting di Magglingen, in Svizzera, a causa di un problema fisico accusato nella fase di accelerazione.

Lo sprinter delle Fiamme Gialle ha comunque portato a termine la prova, tagliando il traguardo in 13.77, un crono che non ha valore tecnico e che testimonia le difficoltà incontrate già nei primi metri di gara.

Primo impegno del 2026 e ritorno al coperto

Quella di Magglingen rappresentava la prima uscita ufficiale del 2026 per Tortu, nonché il ritorno alle competizioni indoor dopo tre anni di assenza. Il campione olimpico della staffetta 4×100 ai Giochi di Tokyo vantava finora un primato personale di 6.58 sui 60 metri, stabilito nel 2019.

Il problema fisico emerso in gara ha consigliato prudenza immediata, portando di fatto alla conclusione anticipata della sua giornata agonistica.

Le condizioni da valutare nei prossimi giorni

Nei prossimi giorni verranno effettuate le valutazioni mediche per capire l’entità del fastidio accusato e definire i tempi di recupero. Lo stop arriva in una fase iniziale della stagione indoor, con l’obiettivo principale di costruire la condizione in vista dei grandi appuntamenti dell’anno.