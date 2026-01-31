Murada ancora sul podio: Giulia seconda nella sprint di Boi Taull

Nell’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica, Giulia Murada chiude seconda nella sprint di Boi Taull. Ottima prova corale per l’Italia dello sci alpinismo, con Alba De Silvestro ai piedi del podio al femminile e Niccolò Canclini e Luca Tomasoni protagonisti tra gli uomini.
Murada non si ferma: altro podio nella sprint
Giulia Murada continua a essere una certezza dello sci alpinismo azzurro. La valtellinese conquista il secondo posto nella sprint di Boi Taull, ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica che precede il debutto della disciplina ai Giochi di Milano-Cortina 2026.
Per Giulia Murada si tratta del terzo podio stagionale, dopo il secondo posto di Solitude e il terzo ottenuto a Courchevel, a conferma di una continuità ad altissimo livello nel momento più delicato della stagione.
Davanti a tutte, ancora una volta, la francese Emily Harrop, imprendibile anche sulle nevi pirenaiche. Alle sue spalle Murada precede un podio completato dall’altra transalpina Margot Ravinel, mentre Alba De Silvestro chiude in quarta posizione, confermandosi tra le grandi protagoniste di giornata.
Completano il quadro delle finaliste l’austriaca Anna Hiemer, quinta, e la svizzera Marion Fatton. Si ferma invece in semifinale Katia Mascherona, terza alle spalle delle due atlete francesi.
Gara maschile: Canclini e Tomasoni brillano
Spettacolare la finale maschile, segnata dal duello tra il francese Thibault Anselmet e lo spagnolo Oriol Cardona Coll, con Anselmet capace di imporsi nel tratto conclusivo. Terzo posto per Nikita Filippov.
Ai piedi del podio arrivano due italiani: Niccolò Canclini chiude quarto, subito davanti a Luca Tomasoni, quinto. Un risultato di grande valore tecnico e simbolico per la squadra azzurra, che piazza due atleti nelle prime cinque posizioni. Eliminato invece nelle batterie Erik Canovi.
Ultimo atto con la staffetta mista
La tappa pirenaica di Boi Taull si completerà domani con la staffetta mista, l’altro format olimpico dello sci alpinismo, ultimo test prima della lunga pausa che porterà direttamente verso l’appuntamento a cinque cerchi.