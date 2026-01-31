Europei di pallanuoto, il Setterosa si ferma contro la Grecia: 15-10 a Funchal

Prima sconfitta agli Europei di Funchal per il Setterosa, battuto 15-10 dalla Grecia campione del mondo nel match inaugurale del Gruppo E. Le azzurre pagano un avvio difficile ma restano in corsa per le semifinali: decisiva la sfida con la Francia.

Avvio in salita per l’Italia

Il cammino del Setterosa nella seconda fase degli Europei di Funchal inizia con uno stop contro la Grecia, che si impone per 15-10 nella prima partita del Gruppo E.

Le azzurre allenate da Carlo Silipo pagano un primo quarto fortemente condizionato dall’intensità ellenica, chiuso sul 6-1 e risultato poi determinante nell’economia dell’incontro.

Grecia avanti, Italia in crescita nella parte centrale

Dopo l’avvio travolgente della squadra guidata da Alexandros Pavlidis, l’Italia prova a riorganizzarsi, mostrando buone trame offensive soprattutto tra secondo e terzo tempo. Il Setterosa riesce a risalire fino al -2 in due occasioni nel terzo parziale (9-7 e 11-9), ma non trova l’aggancio nel momento migliore del match.

Pesa, in particolare, il rigore fallito da Marletta sul punteggio di 10-7, neutralizzato dal portiere greco Stamatopoulou, che spegne l’inerzia azzurra.

La qualità greca fa la differenza

Nel finale emerge la maggiore lucidità della Grecia, trascinata dal poker di Vasiliki Plevritou, autrice di quattro reti e riferimento offensivo costante. Le elleniche allungano definitivamente nel quarto periodo, mantenendo il controllo del punteggio fino al 15-10 conclusivo.

Buona la prova difensiva dell’Italia in inferiorità numerica, con otto situazioni neutralizzate su undici, ma non sufficienti a colmare il gap accumulato nella prima frazione.

Il tabellino

GRECIA-ITALIA 15-10

Grecia: Stamatopoulou; E. Plevritou 2, Tricha 1, Grigoropoulou, Xenaki 3, Ninou 2, Patra 1, Siouti 2, V. Plevritou 4 (1 rig.), Tornarou, Myriokefalitaki, Karytsa, Bitsakou, Karagianni.

All. Pavlidis.

Italia: Condorelli; Tabani 2, Leone, Gant, Cergol, Giustini 2 (1 rig.), Bianconi 1, Marletta, Ranalli 1 (rig.), Cocchiere 1, Bettini 2, Santapaola, Papi 1, Meggiato.

All. Silipo.

Arbitri: Rakovic Krstonosic (Srb) e Schopp (Ger).

Parziali: 6-1, 1-2, 5-4, 3-3.

Uscite per limite di falli: Ranalli (I) e Patra (G).

Superiorità numeriche: Grecia 3/11 + 2 rigori; Italia 4/10 + 3 rigori.

Spettatori: circa 200.

La cronaca del match

La Grecia parte fortissimo con quattro reti consecutive, mentre l’Italia spreca due occasioni in superiorità numerica prima di sbloccarsi con il rigore di Giustini. Nel secondo tempo il Setterosa cresce: Ranalli trasforma un rigore dopo challenge vinto da Silipo, Tabani accorcia, ma un gol greco a cinque secondi dalla sirena mantiene il margine sul +4.

Nel terzo periodo le azzurre tornano a contatto con le reti di Tabani e Bianconi, ma la Grecia risponde colpo su colpo. L’episodio chiave è il rigore parato a Marletta, che precede l’allungo decisivo ellenico. Nell’ultimo quarto l’Italia lotta, va a segno con Bettini e Papi, ma Vasiliki Plevritou chiude definitivamente i conti.

Una rivalità storica

Italia-Grecia resta una delle sfide più iconiche della pallanuoto femminile europea. Il Setterosa ha costruito alcuni dei suoi successi più prestigiosi proprio contro le elleniche, dalla storica finale olimpica di Atene 2004 fino ai titoli continentali. Negli scontri diretti agli Europei, l’Italia aveva dominato tra il 1989 e il 2008, mentre negli ultimi anni il bilancio pende dalla parte greca.

Classifica e prossimo impegno

Nel Gruppo E della seconda fase la Grecia sale a quota 6 punti, l’Italia resta a 3, con Croazia e Francia ancora ferme.

Il Setterosa tornerà in vasca domenica alle 16:30 (ora italiana) contro la Francia: una sfida decisiva per l’accesso alle semifinali.