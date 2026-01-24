Snowboard parallelo, March e Dalmasso secondi a Simonhöhe: azzurri ancora sul podio

Nel parallelo a squadre misto di Coppa del Mondo di snowboard l’Italia chiude alle spalle dell’Austria e centra il 25° podio stagionale.

Il team azzurro dello snowboard parallelo continua a essere protagonista in Coppa del Mondo. Aaron March e Lucia Dalmasso hanno conquistato il secondo posto nel parallelo a squadre misto che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo disputata a Simonhöhe, in Austria.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Finale vinta dall’Austria nello snowboard parallelo

La coppia italiana ha raggiunto la finale principale, dove ha dovuto cedere soltanto al team Austria 4, formato da Andreas Prommegger e Sabine Payer. A completare il podio della prova di snowboard parallelo sono stati gli Stati Uniti, saliti sul terzo gradino.

Venticinquesimo podio stagionale per l’Italia

Il risultato di Simonhöhe rappresenta il 25° podio complessivo ottenuto dagli azzurri del parallelo nella prima parte della stagione di Coppa del Mondo di snowboard, confermando l’elevato livello di continuità del movimento italiano nella disciplina.

Le altre formazioni azzurre in gara

Si è arrestato ai quarti di finale il percorso delle altre due coppie italiane impegnate nel parallelo a squadre misto. Italia 1, composta da Maurizio Bormolini ed Elisa Caffont, è stata eliminata dagli Stati Uniti, mentre Italia 3 con Gabriel Messner e Jasmin Coratti ha ceduto il passo proprio ad Austria 4. Per loro sono arrivati il quinto e il sesto posto nella classifica finale.

Prossima tappa di Coppa del Mondo

Il circuito di Coppa del Mondo di snowboard parallelo si sposterà ora in Slovenia: a Rogla, sabato 31 gennaio, è in programma l’ultimo gigante parallelo prima della pausa olimpica.