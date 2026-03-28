Snowboard, Mondiali Juniores di Folgaria: Rabanser bronzo nel gigante parallelo, prima medaglia italiana della rassegna

Il 18enne gardenese dei Carabinieri batte il ceco Minarik nella finale per il terzo posto. In semifinale aveva ceduto allo statunitense Overstake, poi campione del mondo. Domenica gli slalom paralleli
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La gara di Rabanser: dal miglior tempo in qualifica al bronzo
Autore del miglior tempo nelle qualifiche, Rabanser ha aperto il tabellone principale battendo l’ucraino Popadych negli ottavi, per poi approfittare dell’uscita dell’altro altoatesino Tobias Mutschlechner nei quarti. In semifinale ha trovato sulla sua strada lo statunitense Walker Overstake, che si è poi laureato campione del mondo battendo in finale il russo Ilia Khurtin. Nella small final per il bronzo, il gardenese ha avuto la meglio sul ceco Krystof Minarik, costretto all’errore nel tentativo di tenere il passo dell’azzurro, già capace in carriera di cinque vittorie in Coppa Europa e diciassette presenze nel circuito maggiore. Il risultato arriva all’indomani del quarto posto ottenuto dallo stesso Rabanser in coppia con Giorgia Carnevali nella prova mista.
Gli altri azzurri: Mutschlechner e Haller fuori nei quarti, Crazzolara negli ottavi
Non sono andate altrettanto bene le prove degli altri italiani in gara. Tobias Mutschlechner e Manuel Haller si sono fermati entrambi nei quarti, mentre Kevin Crazzolara ha concluso il proprio cammino negli ottavi, sconfitto dal sudcoreano Park. Tra le donne, Anna Victoria Mammone è uscita nei quarti contro Von Siebenthal, mentre Giorgia Carnevali si è fermata agli ottavi nel confronto con la polacca Dawidek.
Femminile: trionfa Travnicheva
Al femminile oro alla russa Mariia Travnicheva, che in finale ha superato la svizzera Xenia Von Siebenthal. Il bronzo è andato alla canadese Lanxi Wei, vincitrice della small final sulla tedesca Ina Reichelmer.
Domenica gli slalom paralleli
La rassegna iridata di Folgaria si conclude domenica 29 marzo con gli slalom paralleli maschile e femminile.