Snowboard, Mondiali Juniores di Folgaria: Rabanser bronzo nel gigante parallelo, prima medaglia italiana della rassegna

Autore del miglior tempo nelle qualifiche, Rabanser ha aperto il tabellone principale battendo l’ucraino Popadych negli ottavi, per poi approfittare dell’uscita dell’altro altoatesino Tobias Mutschlechner nei quarti. In semifinale ha trovato sulla sua strada lo statunitense Walker Overstake, che si è poi laureato campione del mondo battendo in finale il russo Ilia Khurtin. Nella small final per il bronzo, il gardenese ha avuto la meglio sul ceco Krystof Minarik, costretto all’errore nel tentativo di tenere il passo dell’azzurro, già capace in carriera di cinque vittorie in Coppa Europa e diciassette presenze nel circuito maggiore. Il risultato arriva all’indomani del quarto posto ottenuto dallo stesso Rabanser in coppia con Giorgia Carnevali nella prova mista.