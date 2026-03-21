Dalmasso vince lo slalom di Winterberg e conquista la coppa di specialità, Bormolini completa un triplete storico

La bellunese firma la sesta vittoria in carriera nel massimo circuito e balza a 285 punti in classifica. Il livignasco porta a casa anche il globo di slalom dopo gigante e generale: podio tutto azzurro

Lucia Dalmasso si ripete e chiude in bellezza l’ultimo impegno individuale della stagione di Coppa del Mondo. La bellunese vince lo slalom parallelo di Winterberg, in Germania, sesta perla della carriera nel massimo circuito e quarta stagionale, conquistando anche la coppa di specialità. Pochi minuti dopo, Maurizio Bormolini mette le mani sul globo di slalom, completando un triplete storico dopo aver già incassato la coppa di gigante e la classifica generale.

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Dalmasso: finale da sogno e coppa di specialità

Dopo aver superato in semifinale la svizzera Julie Zogg, Dalmasso ha la meglio in finale sulla veterana austriaca Sabine Payer. Con 285 punti balza al comando della classifica di specialità, superando la giapponese Miki con 226 e la ceca Maderova con 225. Nel percorso verso la finale, la bellunese ha dovuto confrontarsi con due compagne di squadra: Jasmin Coratti negli ottavi e Elisa Fava nei quarti. Elisa Caffont è invece uscita negli ottavi per mano di Michelle Dekker, poi terza nel confronto per il bronzo contro Zogg.

«È pazzesco», ha confessato Dalmasso a caldo. «Davvero non so cosa pensare. La gara è stata molto buona e non pensavo di poter andare così forte in slalom. Aver vinto la coppa di specialità è qualcosa di magico.»

Bormolini: triplete sensazionale, podio tutto azzurro

Nella prova maschile Maurizio Bormolini si ferma nei quarti contro il bulgaro Krashniak per il quinto posto, ma il bilancio della giornata è trionfale: il livignasco porta a casa anche il globo di slalom, completando così un triplete — gigante, generale e slalom — che ha pochi precedenti nel panorama dello snowboard alpino. I suoi 277 punti guidano un podio di classifica tutto azzurro con Gabriel Messner secondo a 169 e Aaron March terzo a 161.

La vittoria di giornata nella prova maschile va al coreano Sangho Lee davanti all’austriaco Christoph Karner, con Alexander Payer terzo. Messner e Tommy Rabanser escono negli ottavi rispettivamente contro Karner e il tedesco Prantl, chiudendo dodicesimo e tredicesimo.

Domenica il gran finale a squadre

La stagione di Coppa del Mondo si concluderà domenica 22 marzo con lo slalom misto a squadre.