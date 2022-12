Snowboard, Coppa del Mondo Cervinia 2022: Visintin settimo, vittorie per Bozzolo e Bankes

Seconda giornata di gare a Cervinia per la Coppa del Mondo 2022/2023 di snowboardcross. Sulle nevi italiane la vittoria al maschile è andata al francese Loan Bozzolo, che ha preceduto nella big finale il tedesco e leader della generale Marten Noerl e lo svizzero Kalle Koblet. Il miglior italiano è stato Omar Visintin, relegato nella small final e capace di concludere al settimo posto. Si erano invece fermati ai quarti di finale Lorenzo Sommariva e Michele Godino, mentre gli altri azzurri Filippo Ferrari e Niccolò Colturi erano stati eliminati ai sedicesimi.

Tra le donne invece il successo è stato conquistato dalla britannica Charlotte Bankes, che nella big final ha avuto la meglio sull’australiana Josie Baff e sulla francese Chloe Trespeuch. In casa Italia niente gloria oltre i quarti di finale, turno che ha visto l’eliminazione di tutte le tre azzurre al via: Francesca Gallina, Caterina Carpano e Raffaella Brutto. Al termine di questa giornata Visintin è quinto in classifica generale, dove Noerl ha visto ridursi a 63 punti il vantaggio su Bozzolo. Carpano invece è la miglior italiana nella generale femminile al nono posto, con Trespeuch leader davanti a Baff e Bankes.