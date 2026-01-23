Snowboard, Coppa del Mondo: vince ancora Fischnaller! March sul podio

L’Italia stupisce ancora nello snowboard con un grandissimo Fischnaller. Bene anche March nel PGS di Simonhöhe (Austria)

Se si parla di campioni negli sport invernali, non si può non nominare Roland Fischnaller. Il 45enne si è subito riscattato dopo un weekend negativo a Bansko ed è riuscito a vincere il PGS di Simonhöhe, la tappa in Austria della Coppa del Mondo. Nella big final non c’è stato nulla da fare neanche per l’eroe di casa Fabian Obmann, che si è piazzato a +0.40.

Il momento magico di Fischnaller continua, ma è piuttosto riduttivo parlare solo di un momento, visto tutto ciò che è riuscito a vincere il campione italiano nel corso della sua carriera. E anche questa stagione non sta facendo eccezione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Infatti, si tratta già della terza vittoria portata a casa per Fischnaller, che ora un sogno ancora più grande in programma, quello delle Olimpiadi invernali. Per lui sarà addirittura la settima partecipazione in carriera e tutti gli appassionati cercheranno di stringersi attorno a lui per portare a casa il massimo risultato.

Non solo Fischnaller: March va a podio con il terzo posto

E se Fischnaller ci ha abituato molto bene con le sue vittorie, lo stesso si può dire con i terzi posti per Aaron March. L’italiano in testa alla classifica generale, infatti, è riuscito a chiudere con una buona terza posizione.

Si tratta della terza volta in stagione. Il podio è arrivato dopo la vittoria in Small Final contro il sud-coreano Sangho Lee. E anche lui non può che puntare al massimo.