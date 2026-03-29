Rabanser campione del mondo juniores di slalom parallelo: trionfo a Folgaria per il 18enne della Val Gardena

Il portacolore del Centro Sportivo Carabinieri batte in finale lo statunitense Overstake e chiude i Mondiali di Folgaria con un oro e un bronzo. Quarta Mammone nella gara femminile

Tommy Rabanser è campione del mondo. Il diciottenne di Santa Cristina in Val Gardena, portacolore del Centro Sportivo Carabinieri, ha conquistato il titolo iridato juniores nello slalom parallelo disputato sulla pista Salizzona di Fondo Grande a Folgaria, in Trentino, nell’ultima giornata dei Campionati del Mondo Juniores di parallelo. Una vittoria che corona un weekend straordinario per il giovane altoatesino, già protagonista nelle gare precedenti.

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Il percorso verso l’oro: dai quarti alla finale

Autore del miglior tempo in qualificazione, Rabanser ha costruito il suo trionfo gara dopo gara. Agli ottavi di finale ha eliminato il bulgaro Vasilev, per poi avere la meglio nei quarti sul connazionale Tobias Mutschlechner. In semifinale ha superato il ceco Minarik, guadagnandosi l’accesso all’atto decisivo. In finale ha poi regolato lo statunitense Walker Overstake, già argento nella prova del giorno precedente, chiudendo così in modo perfetto la propria avventura iridata.

Un weekend da incorniciare

Quello di Folgaria è stato per Rabanser un fine settimana da ricordare a lungo. Il giovane valgardenese aveva già centrato il quarto posto nella prova a squadre in coppia con Giorgia Carnevali e il bronzo nel gigante parallelo. L’oro nello slalom parallelo rappresenta dunque il coronamento di tre giorni ad altissimo livello, con l’Italia che chiude i Mondiali juniores con un oro e un bronzo, entrambi a firma Rabanser. Nella sua giovane carriera, l’altoatesino può già vantare cinque successi in Coppa Europa e diciassette presenze nel massimo circuito internazionale.

Mammone quarta: sfuma il podio al femminile

Nell’ultima giornata di gare si è scritta anche la parola fine sull’avventura iridata di Anna Victoria Mammone. L’altoatesina aveva superato agli ottavi la compagna di squadra Giorgia Carnevali e nei quarti la tedesca Reichelmeir, prima di incappare in un’uscita nella semifinale vinta dalla russa Travinicheva. Nella small final, Mammone è stata superata dall’altra tedesca Zoe Jansing, medaglia di bronzo, chiudendo così al quarto posto a un passo dal podio iridato.