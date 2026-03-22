March e Dalmasso dominano a Winterberg: trionfo nel PSL a squadre e stagione perfetta

La coppia azzurra chiude in trionfo la Coppa del Mondo del parallelo: successo nella gara a squadre e Nations Cup nel segno dell’Italia

Aaron March e Lucia Dalmasso chiudono nel migliore dei modi la stagione di Coppa del Mondo, imponendosi nello slalom parallelo a squadre di Winterberg. Il successo suggella un inverno straordinario per il team italiano del parallelo, capace di dominare la scena internazionale con risultati di assoluto prestigio.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Finale perfetta contro l’Austria

La coppia azzurra supera nell’ultimo atto il duo austriaco formato da Prommegger e Payer, dopo aver avuto la meglio in semifinale sui canadesi Gaudet e Moisan. Nel confronto decisivo Prommegger riesce a guadagnare 23 centesimi su March, ma nella seconda frazione Dalmasso ribalta il risultato recuperando il distacco e chiudendo con 75 centesimi di vantaggio complessivo.

Per March e Dalmasso si tratta del secondo successo stagionale nella prova a squadre dopo quello conquistato a Bad Gastein.

Una stagione da record per l’Italia del parallelo

Il trionfo di Winterberg conferma il dominio dell’Italia nella Coppa del Mondo del parallelo, con una stagione impreziosita da 40 podi complessivi e 18 vittorie. Risultati che consolidano anche il successo nella Nations Cup.

Tra i protagonisti dell’inverno anche Maurizio Bormolini, vincitore della classifica generale e delle coppe di specialità tra gigante parallelo e slalom parallelo, mentre Dalmasso conquista la coppa di slalom.

“È davvero una grande giornata. Devo ammettere che oggi Lucia ha fatto la gara e mi sono limitato a supportarla al meglio – ha confessato March – Scherzi a parte, è stata una stagione pazzesca e non posso che essere contento”.

“Abbiamo fatto una grande stagione – ha sottolineato Dalmasso – e per noi è la seconda vittoria insieme. Evidentemente ci divertiamo e siamo una coppia che sa andare forte. Oggi è stata una gara molto divertente, abbiamo dato il massimo”.

Le altre coppie azzurre eliminate agli ottavi

Si fermano agli ottavi di finale le altre squadre italiane: undicesimo posto per la coppia formata da Bormolini ed Elisa Caffont, mentre Gabriel Messner e Jasmin Coratti chiudono dodicesimi, eliminati rispettivamente da Svizzera 1 e Germania 1.

Il direttore tecnico Cesare Pisoni ha sottolineato il valore della stagione: “Credo che 18 vittorie sia qualcosa di mai visto, una stagione irripetibile. I ragazzi hanno saputo creare con lo staff tecnico un ambiente davvero unito, una di quelle condizioni che è difficile ricreare. E ho la fortuna di avere accanto a me oltre che grandissimi atleti e tecnici, anche delle persone speciali. Che è molto più importante”.