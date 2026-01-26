Gli Azzurri dello Snowboard per Milano-Cortina 2026: immenso Fischnaller

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 che scatteranno tra pochi giorni vedranno la partecipazione di una nutrita pattuglia di snowboarder italiani.

La Federazione Italiana Sport Invernali ha ufficializzato i convocati per questa disciplina, includendo atleti affermati e giovani promesse pronti a competere sulle piste olimpiche. Tra i nomi più sorprendenti spicca quello di Roland Fischnaller, che a 45 anni rappresenta l’esperienza più significativa del gruppo, pronto a vivere un’altra avventura a cinque cerchi.

I veterani e i protagonisti dello snowboard alpino

La squadra italiana di snowboard alpino per Milano-Cortina comprende atleti capaci di ottenere risultati importanti nel circuito internazionale. Al centro dell’attenzione c’è Roland Fischnaller, storico interprete della disciplina, che a 45 anni parteciperà alla sua settima Olimpiade consecutiva.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Accanto a lui i sono però altri nomi di peso come Aaron March e Maurizio Bromolini tra gli uomini, entrambi con esperienza e capacità di esprimersi ai massimi livelli nelle gare tecniche.

Tra le donne, il quartetto formato da Elisa Caffont, Jasmin Coratti, Lucia Dalmasso e Sofia Valle completa la rappresentanza azzurra nello snowboard alpino femminile. Anche queste atlete hanno racconto risultati di rilievo in Coppa del Mondo e punteranno a ben figurare sulle piste olimpiche.

Snowboardcross, free snow e obiettivi azzurri

Oltre alla specialità alpina, l’Italia schiererà atleti anche nelle altre discipline dello snowboard. Nel snowboardcross maschile sono stati convocati Filippo Ferrari, Lorenzo Sommariva e Omar Visintin, tutti con solide esperienza internazionali e potenziali candidati ad un piazzamento di rilievo.

Al femminile, nella stessa specialità, il team sarà composto da Lisa Francesca Boirai, Sofia Groblechner e la campionessa olimpica Michela Moioli, protagonista già di importanti successi in Coppa del Mondo e possibile protagonista anche a Milano-Cortina.

Nel freesnow, invece, l’Italia punterà su Ian Matteoli e Louis Philip Vito III tra gli uomini, e su Marilù Poluzzi tra le donne, atleti con il potenziale per puntare alle medaglie.