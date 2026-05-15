Freeski, svelata la bozza di Coppa del Mondo 2026/27: 13 gare tra halfpipe, slopestyle e big air. Il calendario completo

Si parte con il big air di Innsbruck il 27 novembre, i Mondiali a Montafon tra marzo e aprile. Nessuna tappa italiana nel programma. Approvazione definitiva al Congresso FIS di Belgrado il 10 e 11 giugno.

Anche il freeski freestyle ha il suo orizzonte stagionale. Dopo le bozze di calendario già diffuse per lo snowboard alpino e lo snowboardcross, dal “Committee Spring Meeting” di Portorose, in Slovenia, è emerso anche il programma provvisorio della Coppa del Mondo freeski park and pipe 2026/27. Tredici le gare in calendario, che saranno definitivamente ratificate al Congresso FIS di Belgrado del 10 e 11 giugno: cinque di halfpipe, quattro di slopestyle e quattro di big air. Non sono previste tappe in Italia. L’epilogo mondiale è affidato alla località austriaca di Montafon, con le gare iridate distribuite tra il 9 e il 20 marzo 2027.

Un calendario globale da novembre ad aprile

La stagione prenderà il via venerdì 27 novembre con il big air di Innsbruck, in Austria, prima di spostarsi in Asia per la doppia tappa cinese di Pechino e Secret Garden. Dicembre vedrà poi le gare sdoppiarsi su due continenti: halfpipe in Cina e slopestyle negli Stati Uniti, con Breckenridge e Copper che ospiteranno le prime prove nordamericane. Il giro del mondo proseguirà in Austria, Svizzera, Francia e Canada prima della doppia finale di Aspen, mentre la chiusura del circuito è fissata a Silvaplana, in Svizzera, il 3 e 4 aprile 2027.

Il calendario completo

Bozza calendario Coppa del Mondo freeski park and pipe 2026/27

Ven. 27/11/26 – BA maschile e femminile – Innsbruck (Aut)

Sab. 05/12/26 – BA maschile e femminile – Pechino (Chn)

Sab. 12/12/26 – HP maschile e femminile – Secret Garden (Chn)

Sab. 12/12/26 – SS maschile e femminile – Breckenridge (Usa)

Dom. 20/12/26 – HP maschile e femminile – Copper (Usa)

Ven. 08/01/27 – BA maschile e femminile – Kreischberg (Aut)

Ven. 15/01/27 – SS maschile e femminile – Laax (Svi)

Gio. 21/01/27 – BA maschile e femminile – Tignes (Fra)

Gio. 18/02/27 – HP maschile e femminile – Calgary (Can)

Sab. 27/02/27 – HP maschile e femminile – Aspen (Usa)

Dom. 28/02/27 – SS maschile e femminile – Aspen (Usa)

Sab. 03/04/27 – SS maschile e femminile – Silvaplana (Svi)

Dom. 04/04/27 – HP maschile e femminile – Silvaplana (Svi)

Mondiali – Montafon (Aut)