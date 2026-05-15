Boxe, convocati azzurri e azzurre per il Training Camp Elite di Assisi

Dal 18 al 22 maggio il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi ospiterà il Training Camp Elite della Nazionale italiana. Diramate le convocazioni ufficiali dal DT Giovanni De Carolis e dal RT Clemente Russo.
Sono state ufficializzate le convocazioni per il Training Camp Elite della Nazionale italiana di pugilato, in programma dal 18 al 22 maggio presso il Centro Nazionale di Pugilato di Assisi.
A diramare l’elenco degli atleti convocati sono stati il direttore tecnico Giovanni De Carolis e il responsabile tecnico Clemente Russo.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
I convocati dell’Elite maschile
Per il settore Elite maschile sono stati convocati:
- 55 kg: Bouraouia Badr Eddine (Boxe Bizzarro)
- 65 kg: Giannotti Giacomo (Fiamme Azzurre)
- 70 kg: Smedile Fabio (Esercito)
- 75 kg: Vettore Nicolò (Ultimo Round Boxe)
- 80 kg: Sarsilli Christian (Carabinieri)
- 85 kg: Ghilarducci Marvin (Boxe Salvemini)
- 90 kg: Meliho Dorsen Mateo O. (Boxe Pinetamare)
Le convocate dell’Elite femminile
Per il settore Elite femminile prenderanno parte al raduno:
- 48 kg: Mosetti Chiara (Colleferro Boxe)
- 51 kg: Vescovini Michel Nicol (Reggiana Boxe Gino Bondavalli)
- 54 kg: Grabucea Madalina (Centro Arti Marziali Pavia)
- 75 kg: Di Savino Miriam (Sezione giovanile Fiamme Oro)
Lo staff tecnico ad Assisi
Faranno parte dello staff tecnico del Training Camp Elite anche:
- Biagio Zurlo – Direttore sportivo
- Giovanni De Carolis – Direttore tecnico
- Antonello Regina – Preparatore atletico
- David Recati – Tecnico
Il raduno di Assisi rappresenterà un’importante fase di preparazione per gli azzurri e le azzurre del pugilato italiano in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.