Bormolini vince lo slalom di Spindleruv Mlyn: terzo successo consecutivo, Felicetti terzo dopo 10 anni

Il livignasco domina lo slalom boemo e centra il quinto successo stagionale. Mirko Felicetti terzo dopo dieci anni di assenza dal podio nello slalom. Quarta Elisa Caffont al femminile

Maurizio Bormolini non si ferma più. Il livignasco porta a casa anche lo slalom di Spindleruv Mlyn, sui Monti dei Giganti della Repubblica Ceca, e allunga la striscia di vittorie consecutive a tre: dopo la doppietta centrata in Polonia il fine settimana scorso, l’azzurro firma il quinto successo stagionale e consolida ulteriormente il suo dominio in Coppa del Mondo.

Nella finale principale Bormolini ha avuto la meglio sul sorprendente giapponese Ryusuke Shinohara, dopo aver eliminato in precedenza lo svizzero Caviezel e il bulgaro Zamfirova. Si tratta della vittoria numero 12 in carriera per il valtellinese, equamente distribuite tra le due specialità dello snowboard parallelo.

Felicetti ritrova il podio in slalom dopo dieci anni

La giornata regala anche una storia bellissima: Mirko Felicetti sale sul terzo gradino del podio battendo Caviezel nel duello decisivo. Per il fassano è la sedicesima top-3 in carriera e la terza di questa stagione, ma per trovare un podio specifico nello slalom bisogna tornare indietro fino al gennaio 2016.

“Dedico questo podio al mio amico Maurizio che ha reso possibile tutto questo — ha detto Felicetti —. Salire di nuovo sul podio di slalom dopo dieci anni è qualcosa di incredibile, ma per questo devo dire grazie solo a lui. Ed è speciale poter condividere proprio con Bormo il podio”.

Bormolini ha ricambiato con affetto: “Sono davvero contento di questo risultato, ho vissuto due weekend davvero super. E sono felice per Mirko, lui è uno che sa andare forte con la tavola e l’ha dimostrato. Mi sarebbe piaciuto vivere con lui la finale”.

Gli altri azzurri: March quinto, Messner sesto

Fermato nei quarti di finale Aaron March, quinto, eliminato nel confronto con Shinohara. Stessa sorte per Gabriel Messner, sesto, uscito contro Felicetti. Negli ottavi erano stati eliminati Tommy Rabanser, 15°, superato da Messner, e Daniele Bagozza, nono, autore di un’inforcata che ha spianato la strada al bulgaro Zamfirov.

Classifica: Bormolini domina, mancano tre gare

Con questo successo il livignasco rafforza la leadership in entrambe le graduatorie: 820 punti nella classifica generale, 232 in quella di slalom. Mancano tre gare alla fine della stagione — due giganti e uno slalom — e il titolo sembra sempre più una formalità.

Al femminile vince Miki, Caffont quarta

In campo femminile Elisa Caffont ha chiuso in quarta posizione, cedendo alla neerlandese Michelle Dekker nella battaglia per il bronzo. La vittoria è andata alla giapponese Tsubaki Miki, che nella manche decisiva ha approfittato di un errore della padrona di casa Zuzana Maderova. Caffont aveva eliminato nei quarti la connazionale Lucia Dalmasso, quinta, in un duello tutto bellunese. Eliminate negli ottavi Elisa Fava, nona, e Jasmin Coratti, undicesima.

Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo di parallelo è fissato per il fine settimana a Mt. St. Anne, in Canada, con una doppia giornata di gigante.