Sci alpino, gigante Kranjska Gora: Braathen vince davanti a Meillard, Vinatzer 19°

Il brasiliano domina il gigante sulla Podkoren e riapre la lotta per la Coppa di specialità. Vinatzer 19°, Della Vite 21°.

Luca Pinheiro Braathen conferma il grande momento di forma e conquista il gigante maschile di Kranjska Gora, in Slovenia. Il brasiliano, fresco campione olimpico della specialità, domina sulla pista Podkoren grazie al miglior tempo nella prima manche (1’10″36) e al quarto nella seconda, chiudendo con un totale di 2’11″95.

Alle sue spalle si piazza lo svizzero Loic Meillard, staccato di 0″54, mentre il terzo posto va all’austriaco Stefan Brennsteiner, a 0″80.

Quinto posto per Marco Odermatt, che paga 1″33 dal vincitore e lascia per strada punti importanti nella classifica di Coppa del Mondo di gigante. Lo svizzero resta comunque al comando con 495 punti, ma Braathen accorcia portandosi a 48 lunghezze di distanza, mentre Meillard rimane in corsa a 89 punti dal compagno di squadra. La lotta per la coppa di specialità si deciderà dunque alle finali di stagione.

Tra gli azzurri il migliore è Alex Vinatzer, autore di una seconda manche discreta. Il gardenese recupera terreno per gran parte del tracciato, ma un errore nel finale gli costa qualche decimo prezioso. Chiude comunque 19° a 2″58, recuperando sei posizioni.

Prestazione simile per Filippo Della Vite, veloce nella parte alta ma meno incisivo nel tratto finale, che termina 21°, a 18 centesimi dal compagno di squadra.

“Oggi non è una giornata favorevole nonostante il mio miglior risultato qui a Kranjska – ha spiegato Vinatzer –. Nella parte finale scivolavo un po’ e non riuscivo a tenere bene gli sci. È stato comunque un periodo un po’ complicato, mi auguro di riuscire a fare meglio alle finali”.

Più cauto anche Filippo Della Vite: “Non sono riuscito a fidarmi al 100% viste le tante uscite e non ho potuto spingere al massimo. In realtà bastavano due decimi in meno per recuperare molte posizioni. Sono comunque arrivato al traguardo e accetto il risultato”.

Gara sfortunata per Giovanni Borsotti, che inforca la penultima porta ed è costretto al ritiro. Luca De Aliprandini aveva già compromesso la prova nella prima manche, chiudendo fuori dai trenta. Tobias Kastlunger non si era qualificato per la seconda manche, mentre Stefano Pizzato e Simon Talacci erano usciti nella prima.