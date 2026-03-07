Biathlon, Coppa del Mondo Kontiolahti: Simon vince la mass start, Vittozzi decima

La francese conquista la gara finlandese davanti a Öberg e Magnusson. Buone indicazioni per l’Italia con Vittozzi in top ten, Trabucchi undicesima e Auchentaller quattordicesima.
È Julia Simon la protagonista della mass start femminile di Kontiolahti, tappa della Coppa del Mondo di biathlon in Finlandia. La francese costruisce il successo soprattutto grazie alla rapidità al poligono e conquista la vittoria con il tempo di 34’40″0, commettendo un solo errore al tiro (1-0-0-0).
Alle sue spalle si piazza la svedese Elvira Öberg, seconda a 5″6 con due errori complessivi (0-0-1-1), mentre completa il podio l’altra scandinava Anna Magnusson, terza a 8″9 dalla vincitrice (0-1-0-0).
Buona prova delle azzurre
Segnali positivi anche per l’Italia, con tre azzurre capaci di chiudere nella parte centrale della classifica.
La migliore è Lisa Vittozzi, che termina decima a 25″1 dalla vetta, nonostante tre errori al tiro (0-1-1-1).
Subito alle sue spalle si piazza Martina Trabucchi, undicesima, che festeggia il miglior risultato della carriera grazie a una prova solida, condizionata soltanto da un giro di penalità nella prima sessione (1-0-0-0).
Chiude il buon risultato di squadra Hannah Auchentaller, quattordicesima con un errore complessivo (0-1-0-0). Un piazzamento che lascia sensazioni positive in vista della staffetta in programma domani.
Classifica di specialità e generale
Con questo successo Julia Simon balza in testa alla classifica di specialità della mass start, superando Lou Jeanmonnot. A una gara dal termine della stagione la francese guida con 200 punti, davanti ai 155 della connazionale Jeanmonnot e ai 146 di Michelon. Lisa Vittozzi occupa la decima posizione con 96 punti.
Nella classifica generale di Coppa del Mondo, invece, Jeanmonnot mantiene saldamente il comando con 879 punti, seguita da Suvi Minkkinen a 703 e Anna Magnusson a 695. Vittozzi è settima con 555 punti.