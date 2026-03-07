Sportface TVLive
Bertagnolli bronzo alle Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina: nona medaglia paralimpica in carriera

Franz Monaco
Italy: 2026 Winter Paralympics: para alpine skiing
ITALY, VENETO - MARCH 7, 2026: Giacomo Bertagnolli (front) of Italy and his guide Andrea Ravelli compete in the men's downhill skiing event for visually impaired athletes during the 2026 Winter Paralympic Games on the Olympia delle Tofane of the Tofane Alpine Skiing Centre in Cortina d'Ampezzo, Province of Belluno. Mikhail Tereshchenko/TASS/Sipa USA

Il campione visually impaired e la sua guida Ravelli salgono sul podio nella discesa libera a Milano-Cortina 2026. L’Italia porta a casa la seconda medaglia dopo l’argento di Chiara Mazzel

A Cortina d’Ampezzo va in scena la storia. Giacomo Bertagnolli e la sua guida Andrea Ravelli conquistano il bronzo nella discesa libera visually impaired AS3 alle Paralimpiadi 2026 di Milano-Cortina, chiudendo la gara in 1’18″64, a 2″56 dall’austriaco Johannes Aigner — oro — e a 31 centesimi dal canadese Kalle Ericsson — argento.

È la seconda medaglia per l’Italia in questa rassegna paralimpica, dopo l’argento centrato da Chiara Mazzel nella discesa libera impaired. E per Bertagnolli è la nona in carriera ai Giochi Paralimpici.

“Puntavo all’oro, ma è un bellissimo risultato”

L’atleta AS3 non nasconde l’ambizione, ma accetta il bronzo con la maturità di chi sa già quanto vale un podio paralimpico. “Sono molto contento del bronzo di oggi — ha dichiarato Bertagnolli —. Io puntavo all’oro, però puntavano tutti all’oro, quindi oggi è andata così. Comunque è un bellissimo risultato, la mia nona medaglia in carriera alle Paralimpiadi. E siamo solo all’inizio, quindi non ci perdiamo d’animo, anzi ci siamo caricati ancora di più per affrontare al meglio le prossime e per portare a casa i metalli preziosi, quelli che contano davvero”.

Il sogno di far conoscere lo sport paralimpico in Italia

Bertagnolli ha parlato anche del calore del pubblico di Cortina e di una missione che va oltre il risultato sportivo. “Il nostro obiettivo era quello di far conoscere il più possibile il nostro sport, quello che facciamo, il coraggio e la grinta che ci mettiamo ogni giorno — ha spiegato —. Purtroppo in Italia lo sport paralimpico è ancora un po’ dietro le quinte, ma secondo me, continuando così, faremo appassionare tanta gente, o almeno lo spero”.

Il contesto dei Giochi di casa, ha aggiunto, aggiunge una carica speciale: “Le Paralimpiadi per noi sono l’evento degli eventi e quindi siamo tutti molto tesi, ma anche molto contenti, perché finalmente siamo in Italia e stiamo sentendo il tifo da parte di tutti. Ci dà una grande carica”.

