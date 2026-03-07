Pugilato, sorteggiati i tabelloni della World Boxing Futures Cup a Bangkok: dieci azzurri in gara per Dakar

Oggi i sorteggi della kermesse U19 alla Huamark Sport Arena. Quattro azzurri e sei azzurre pronti a salire sul ring dall’8 al 15 marzo. In palio anche i pass per i Giochi Olimpici Giovanili

Bangkok si prepara ad accogliere il meglio del pugilato giovanile mondiale. Alla Huamark Sport Arena è tutto pronto per la World Boxing Futures Cup 2026, torneo riservato ai migliori boxer Under 19 del pianeta e valido anche come qualificazione ai prossimi Giochi Olimpici Giovanili di Dakar. Oggi, 7 marzo, si sono tenuti i sorteggi dei tabelloni maschile e femminile: la competizione entra nel vivo domani, 8 marzo, e proseguirà fino al 15 marzo. Le sessioni di gara si disputano alle ore 5 e alle ore 11 italiane. L’Italia si presenta con una delegazione di dieci atleti: quattro azzurri e sei azzurre.

Il programma degli azzurri gara per gara

8 marzo

Ottavi 54 kg F — Scalco vs Gyong Jon (PKR) — Ring A, ore 6:15

Trentaduesimi 60 kg M — Fabi vs Sánchez Herranz (ESP) — Ring A, ore 11:15

9 marzo

Trentaduesimi 55 kg M — Zonile vs Ghazwani (SA) — ore 5:00

Ottavi 65 kg M — Cavallo vs Orazberdiyev (TKM)/Wazir (EGY)

10 marzo

Ottavi 60 kg F — Perna vs Panizzutti (FRA)

Ottavi 48 kg F — Guglielmon vs Gunjan (IND)

Ottavi 50 kg M — Bouraouia vs Ayingono (GEQ)

12 marzo

Quarti 57 kg F — Reale vs Tursyngali (KAZ)/Azuma (JAP)

13 marzo

Semifinali 65 kg F — Zamana vs Freeman (AUS)

14 marzo

Semifinali 70 kg F — Scorrano vs Asanova (KGZ)

La squadra italiana al completo

Azzurre: Michela Guglielmon (48 kg), Serena Scalco (54 kg), Kesia Reale (57 kg), Rachele Perna (60 kg), Amelia Zamana (65 kg), Sara Scorrano (70 kg). Tecniche: Giulio Coletta, Simone Fiori, Daniela Valeri.

Azzurri: Imad Bouraouia (50 kg), Francesco Zonile (55 kg), Daniele Fabi (60 kg), Giuseppe Cavallo (65 kg). Tecnici: Franco Federici, Massimiliano Alota.

Team Leader: Walter Borghino.