Ginnastica, Coppa del Mondo di Baku: Maresca quinto agli anelli – Gli highlights della prima giornata su Volare TV

Il campano torna in campo dopo il lungo stop e chiude con 13.866. Oro al russo Zaika. Domani le azzurre Chiara Barzasi e Artemisia Iorfino nella finale alla trave: tutto in diretta su Volare TV, canale della piattaforma OTT SportfaceTV

È partita a Baku, in Azerbaijan, la prima delle due giornate di finali della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di ginnastica artistica. L’Italia è rappresentata oggi da Salvatore Maresca, unico azzurro in gara, al rientro sul palcoscenico internazionale dopo un lungo periodo di stop per infortunio.

Maresca quinto agli anelli: rientro positivo

Il ginnasta campano ha chiuso al quinto posto nella finale degli anelli con il punteggio di 13.866, frutto di 8.466 in esecuzione e 5.4 di difficoltà, migliorando anche quanto mostrato in qualificazione. Terzo a salire sul castello, Maresca ha offerto un esercizio pulito e controllato, con posizioni di forza solide e movimenti ben gestiti, pagando soltanto un leggero saltello in uscita. Un risultato incoraggiante, specie alla luce del contesto: il ritorno alle competizioni internazionali dopo un’assenza forzata.

Il titolo è andato al russo Ilia Zaika con 14.600, davanti al greco Eleftherios Petrounias (14.300) e al giapponese Kiichi Kaneta (14.233). Quarto l’azero Nikita Simonov con 14.133.

Le altre finali di giornata

La giornata si è aperta con il corpo libero maschile, vinto dall’atleta neutrale Yahor Sharamkou con 14.533, davanti al kazako Milad Karimi (14.300) e al giapponese Kazuki Minami (14.200).

Alle parallele pari si è imposto il colombiano Angel Barajas con 14.600, seguito dal giapponese Wataru Tanigawa (14.200) e dall’australiano Jesse Moore (14.000).

Nel volteggio femminile successo per la russa Anna Kalmykova con una media di 13.716, precedendo la croata Tijana Korent (13.133) e la giapponese Shoko Miyata (13.016).

Nemour dominatrice alle parallele asimmetriche

La campionessa olimpica Kaylia Nemour ha messo in scena un altro esercizio da applausi nella finale delle parallele asimmetriche. L’algerina ha vinto con 15.233 grazie a una routine con nota di partenza da 7.0, lasciando lontane tutte le avversarie. Sul podio le atlete neutrali Leila Vasileva (14.033) e Sofia Shtykhetskaya (13.800).

Domani Barzasi e Iorfino alla trave: live su Volare TV

La seconda giornata di finali è in programma domani. Per l’Italia scenderanno in pedana Chiara Barzasi e Artemisia Iorfino nella finale alla trave, mentre non ci saranno azzurri nelle finali maschili. Tutte le gare, così come quelle odierne, saranno trasmesse in diretta a partire dalle ore 9 su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica sulla piattaforma OTT SportfaceTV.