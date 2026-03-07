Vötter e Oberhofer quarte ad Altenberg: la Coppa del Mondo di doppio chiude con Egle/Kipp in vetta

Le campionesse olimpiche chiudono la Coppa del Mondo di doppio femminile con un quarto posto nella tappa finale di Altenberg. Vincono le austriache Egle/Kipp, che conquistano anche la sfera di cristallo
La stagione si chiude senza il sigillo del podio, ma con l’oro olimpico ancora brillante sul petto. Andrea Vötter e Marion Oberhofer salutano la Coppa del Mondo di slittino doppio femminile con un quarto posto nella tappa finale di Altenberg, in Germania, confermando lo stesso piazzamento ottenuto nella prima frazione di gara.
A trionfare sono le austriache Egle/Kipp, che con il tempo di 1’23″783 archiviano una stagione dominante suggellata anche da questo ultimo successo. Alle loro spalle le tedesche Eitberger/Matschna (+0″15) e le lettoni Robezniece/Bogdanova (+0″82). Vötter/Oberhofer chiudono quarte con un gap complessivo di 0″342 dalla vetta.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
La classifica finale di Coppa del Mondo
Egle/Kipp si confermano regine della stagione con 796 punti, già certe della sfera di cristallo da una tappa. Dietro di loro Eitberger/Matschna a quota 653 e Degenhardt/Rosenthal terze con 524. Le azzurre, con 426 punti complessivi, chiudono al sesto posto la graduatoria generale.
Un piazzamento che racconta solo in parte il valore di una coppia che nel 2025 ha scritto la storia dello slittino italiano conquistando il titolo olimpico. La stagione di Vötter e Oberhofer resta comunque quella di due campionesse che sanno già dove si trova il gradino più alto.