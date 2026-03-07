Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: Fischnaller secondo dopo la prima manche

L’azzurro insegue il tedesco Felix Loch nella tappa conclusiva della stagione. Gleirscher terzo, bene anche Felderer quinto. Domenica la seconda run.
Dominik Fischnaller chiude al secondo posto dopo la prima manche del singolo maschile nella tappa conclusiva della Coppa del Mondo di slittino ad Altenberg, in Germania.
A metà gara l’azzurro, doppio bronzo olimpico, accusa un ritardo di 0″242 dal leader provvisorio Felix Loch, che con il tempo di 53″071 è l’unico capace di precederlo al termine della prima discesa.
Alle spalle dell’altoatesino c’è l’austriaco David Gleirscher, terzo con un distacco di 0″252, mentre l’altro biancorosso Wolfgang Kindl occupa la quarta posizione a 0″406.
Molto positiva anche la prova di Leon Felderer, che gira al giro di boa in quinta posizione con un ritardo di 0″409 dal leader. Seguono il lettone Kristers Aparjods Berzins a 0″473 e Nico Gleirscher a 0″476.
Più indietro Alex Gufler, che fa segnare il sedicesimo tempo con un distacco di 0″900 dalla vetta.
La seconda manche decisiva è in programma domenica 8 marzo a partire dalle ore 10:35.