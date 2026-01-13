Bormolini re di Bad Gastein: l’Italia domina il PSL sulla neve austriaca

Nella suggestiva cornice austriaca di Bad Gastein l’Italia di snowboard alpino firma una giornata da incorniciare grazie a Maurizio Bormolini, che torna al successo il PSL, Parallel Slalom, rilanciando con forza le proprie ambizioni. Un trionfo pesante e allo stesso tempo simbolico: Bormolini ritrova il gradino più alto del podio dopo un periodo piuttosto complicato. In una prova che ha visto soltanto atleti italiani capaci di lasciare il segno, la bandiera tricolore sventola con orgoglio sulle piste più alte del circuito.

Il ritorno del campione: Bormolini non tradisce

La gara di Maurizio Bormolini è stata costruita con intelligenza, solidità e grande lucidità, soprattutto nelle fasi cruciali. Turno dopo turno l’italiano ha alzato l’asticella della sua prestazione, mostrando una condizione pulita ed aggressiva. Nei duelli diretti ha saputo gestire la pressione, imponendosi con autorità fino alla fine, dove ha piazzato l’assalto alla vittoria.

Questo successo rappresenta una risposta chiara dopo settimane non semplici nelle quali i risultati faticavano ad arrivare. A Bad Gastein, invece, Bormolini ha ritrovato sensazioni e continuità, confermando quanto il PSL sia una disciplina nelle sue corte. Una vittoria che pesa, ma che soprattutto restituisce quella fiducia venuta un po’ meno ultimamente.

Italia ancora protagonista, che vince, convince e cresce

Il trionfo di Bormolini non è un caso, ma il riflesso di una squadra italiana sempre più competitiva nello snowboard alpino. Anche gli altri azzurri hanno dimostrato solidità e maturità, rendendo Bad Gastein una tappa estremamente positiva per tutto il movimento.

La capacità di affrontare gare tecniche e nervose come il PSL con questo livello di concentrazione è incoraggiante soprattutto in vista dei prossimi campionati del mondo. L’Italia esce quindi dall’Austria con certezze importanti e con un ritorno che fa ben sperare, anche perché Bormolini è tornato a ruggire mandando un messaggio chiaro ai rivali: per la vittoria finale bisognerà fare i conti con lui e una Nazionale sempre più protagonista.