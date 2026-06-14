Basket 3×3, Italia femminile ko con il Portogallo: qualificazione agli Europei rimandata all’ultima sfida

Le azzurre cedono di misura per 17-16 nella terza gara del girone a Kosice. Dopo i successi contro Turchia e Finlandia arriva il primo stop del torneo, ma il pass per Anversa resta ancora alla portata.

Si ferma contro il Portogallo la corsa dell’Italia femminile nelle qualificazioni alla FIBA 3×3 Europe Cup 2026. Sul parquet indoor di Kosice, in Slovacchia, la squadra guidata da Agostino Origlio incassa la prima sconfitta del proprio percorso continentale, arrendendosi per 17-16 al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi secondi.

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Dopo le vittorie ottenute contro Turchia e Finlandia nella giornata di sabato, le azzurre vedono interrompersi la propria serie positiva, ma mantengono ancora vive le possibilità di conquistare il primo posto del girone e il conseguente pass per la fase finale degli Europei di Anversa.

Equilibrio totale per tutta la gara

L’avvio dell’incontro è caratterizzato da ritmi elevati e da una grande attenzione difensiva da entrambe le parti. A rompere l’equilibrio è Maria Miccoli, autrice del primo canestro della sfida.

Il Portogallo reagisce immediatamente sfruttando i tiri liberi e trovando il sorpasso con Marcia da Costa. L’Italia risponde con Gina Conti, che firma il controsorpasso, mentre il punteggio continua a restare in bilico per tutta la prima parte del match.

Alla conclusione pesante di Ferreira replica ancora Miccoli, mentre Anastasia Conte realizza dalla lunetta i punti che consentono alle azzurre di restare avanti nel punteggio.

Ferreira e Ipinosa decidono il match

Nella seconda metà della partita l’intensità aumenta ulteriormente. Da Costa continua a essere un punto di riferimento per il Portogallo, mentre Ipinosa trova una tripla pesantissima che cambia l’inerzia della gara.

L’Italia prova a rispondere con le iniziative di Gina Conti e con un’altra giocata di Miccoli, ma le lusitane trovano percentuali importanti nei momenti decisivi.

Ferreira e ancora Ipinosa colpiscono dall’arco con due conclusioni che spezzano l’equilibrio e consentono al Portogallo di prendere un piccolo margine di vantaggio.

Nel finale le azzurre tentano la rimonta, ma perdono lucidità offensiva e non riescono a trovare i canestri necessari per completare il recupero. I tiri liberi di Ferreira chiudono definitivamente i conti sul 17-16.

Tutto si decide contro la Croazia

La sconfitta non chiude i giochi nel Girone A, dove la situazione resta apertissima.

Il regolamento delle qualificazioni prevede infatti che soltanto la prima classificata del raggruppamento conquisti il pass per la fase finale della Europe Cup 2026, in programma ad Anversa.

Per questo motivo l’ultima sfida contro la Croazia diventa decisiva per il destino delle azzurre. L’Italia sarà chiamata a vincere e a prestare attenzione anche alla differenza canestri, elemento che potrebbe risultare determinante nella classifica finale del girone.

Nel torneo maschile, intanto, prosegue il percorso della formazione composta da Amedeo Della Valle, David Cournooh, Alessio Donadoni e Tiagande Willis Tio.