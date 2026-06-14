Mondiali 2026, colpo Australia: Turchia battuta 2-0 all’esordio nel girone D

La squadra di Vincenzo Montella cade nella prima giornata del Gruppo D. Decisivi i gol di Irankunda e Metcalfe, mentre gli australiani raggiungono gli Stati Uniti in vetta alla classifica con tre punti.

Parte con una sconfitta il cammino della Turchia ai Mondiali 2026. Nella sfida valida per la prima giornata del girone D, la formazione guidata da Vincenzo Montella si arrende per 2-0 all’Australia, che sfrutta al meglio le occasioni create e conquista tre punti pesanti nella corsa alla qualificazione.

Gli australiani salgono così a quota tre punti insieme agli Stati Uniti, mentre Turchia e Paraguay restano ferme al palo e saranno chiamate a giocarsi una sfida già decisiva nel prossimo turno.

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Irankunda firma il vantaggio australiano

La partita si sviluppa fin dalle prime battute secondo un copione ben preciso: Turchia in controllo del possesso e Australia pronta a difendersi con ordine per poi ripartire.

Gli uomini di Montella provano a creare pericoli con Arda Guler e Kadioglu, senza però trovare precisione negli ultimi metri.

A colpire è invece l’Australia al 27′. Okon-Engstler lancia in profondità Irankunda, che si inserisce tra Demiral e Celik e supera il portiere turco per l’1-0. Una rete storica per l’attaccante australiano, che diventa il più giovane marcatore della nazionale oceanica nella storia dei Mondiali.

La reazione turca arriva immediatamente e al 30′ Bardakci colpisce il palo, ma il risultato non cambia fino all’intervallo.

Metcalfe chiude i conti nella ripresa

Nella seconda frazione Montella prova a cambiare volto alla squadra inserendo Kenan Yildiz. Il talento della Juventus dà vivacità all’attacco turco, ma la difesa australiana continua a concedere pochissimi spazi.

Gli aussie, anzi, sfiorano il raddoppio con Bos e Souttar, mentre Beach si fa trovare pronto sulla punizione di Arda Guler.

Il colpo decisivo arriva al 75′. Dopo una palla persa a centrocampo dalla Turchia, Metcalfe recupera il possesso, si invola verso l’area e batte Cakin con un sinistro preciso sul primo palo per il definitivo 2-0.

Australia perfetta in difesa

Nel finale la Turchia tenta il tutto per tutto. Akturkoglu spreca una buona occasione da posizione favorevole e Beach risponde presente anche su una conclusione su calcio piazzato di Calhanoglu.

L’Australia difende con grande attenzione fino al triplice fischio, mantenendo la porta inviolata e portando a casa una vittoria che potrebbe rivelarsi fondamentale per il passaggio del turno.

Situazione del girone D

Dopo la prima giornata, Australia e Stati Uniti guidano il gruppo con tre punti, mentre Turchia e Paraguay restano a quota zero.

Nel prossimo turno gli uomini di Montella affronteranno il Paraguay in una sfida da non sbagliare, in programma il 20 giugno alle ore 05.00. Australia e Stati Uniti si contenderanno invece il primato del girone il 19 giugno alle ore 21.00.