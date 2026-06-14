Europei canoa velocità e paracanoa, altro argento per Olympia Della Giustina: seconda nel C1 500 a Montemor-o-Velho

L’azzurra conquista la sua seconda medaglia d’argento della rassegna continentale portoghese, chiudendo alle spalle dell’ucraina Lyudmila Luzan. Per l’Italia sale a cinque il bottino complessivo degli Europei.

Continua il momento d’oro di Olympia Della Giustina agli Europei di canoa velocità e paracanoa in corso a Montemor-o-Velho, in Portogallo. Nella quarta e ultima giornata della manifestazione continentale, l’atleta azzurra ha conquistato una preziosa medaglia d’argento nella finale del C1 500 metri femminile, regalando all’Italia il quinto podio complessivo della rassegna.

Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma della canoista italiana, già protagonista nelle giornate precedenti della competizione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Della Giustina seconda dietro Luzan

La finale del C1 500 femminile ha visto Olympia Della Giustina restare fin dalle prime battute nelle posizioni di vertice, gestendo con autorità la propria gara e conquistando il secondo gradino del podio.

L’azzurra ha chiuso la prova con il tempo di 2:03.347, alle spalle della campionessa ucraina Lyudmila Luzan, vincitrice della medaglia d’oro in 2:00.822.

Il distacco finale tra le due atlete è stato di 2.525 secondi.

La gara si è disputata sulla distanza dei 500 metri, una specialità che attualmente non fa parte del programma olimpico femminile.

Secondo podio personale agli Europei

Per Olympia Della Giustina si tratta della seconda medaglia conquistata in questa edizione degli Europei.

Nella giornata precedente, infatti, l’azzurra aveva già centrato l’argento nella finale del C1 200 metri femminile, confermandosi tra le protagoniste assolute della manifestazione portoghese.

Grazie a questo nuovo piazzamento sul podio, sale a cinque il numero complessivo delle medaglie conquistate dall’Italia nelle acque di Montemor-o-Velho.

Nel pomeriggio la sfida del C1 5000

Gli impegni continentali di Della Giustina non sono ancora terminati.

L’azzurra tornerà infatti in acqua anche nella sessione pomeridiana per affrontare la finale del C1 5000 metri femminile, una delle prove più impegnative del programma.

L’obiettivo sarà quello di provare a conquistare un terzo podio personale nella stessa rassegna continentale, completando un weekend già ricco di soddisfazioni per i colori azzurri.