NCAA, Polzonetti chiude in bellezza: seconda nei 100 ostacoli con 12.79 a Eugene

Ancora una prova di altissimo livello per la ventenne azzurra ai campionati universitari americani. Dopo la squalifica della statunitense Emmi Scales, Celeste Polzonetti conquista il secondo posto nella finale NCAA e conferma il suo straordinario momento di forma.

Si conclude con un prestigioso secondo posto la stagione universitaria americana di Celeste Polzonetti. A Eugene, in Oregon, la ventenne azzurra si mette ancora in evidenza nella finale NCAA dei 100 ostacoli, chiudendo in 12.79 (+1.2) e conquistando il piazzamento d’onore dopo la revisione della classifica.

Per la studentessa di UCLA arriva così un altro risultato di assoluto valore al termine di una campagna oltreoceano che l’ha vista tra le protagoniste della specialità.

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Finale rocambolesca a Hayward Field

La gara è stata vinta dalla campionessa uscente Aaliyah McCormick dell’Università dell’Oregon con il tempo di 12.47.

Polzonetti aveva inizialmente tagliato il traguardo in terza posizione al termine di una finale caratterizzata da un episodio decisivo nelle ultime fasi.

Accanto all’azzurra correva infatti Emmi Scales (Kentucky), che in semifinale aveva preceduto la portacolori italiana. Nel finale la statunitense ha colpito l’ultima barriera, perdendo l’equilibrio e finendo nella corsia della brianzola, costretta a evitarla prima di cadere subito dopo il traguardo.

Scales aveva concluso la prova in 12.69, ma è stata successivamente squalificata dai giudici, consentendo così a Polzonetti di salire al secondo posto.

Fotofinish decisivo per il podio

La revisione della classifica ha premiato l’azzurra, che ha conservato un vantaggio di appena sette millesimi sulla giamaicana Janela Spencer (Ohio State), anch’essa accreditata di 12.79.

Quarta posizione per l’altra giamaicana Tonie-Ann Forbes (Texas Tech), fermata a 12.80.

Una stagione da protagonista negli Stati Uniti

Per l’atleta della Bracco Atletica si chiude una stagione NCAA di altissimo livello.

Soltanto due giorni prima aveva fatto segnare uno straordinario 12.74 in semifinale, prestazione che rappresenta la migliore misura italiana Under 23 di sempre e il secondo tempo azzurro all-time, a soli cinque centesimi dal record nazionale assoluto.

L’escalation era iniziata già ai West Regionals di Fayetteville, dove aveva corso in 12.80 e 12.79, confermando poi il proprio stato di forma anche nella rassegna NCAA.

Ora il ritorno in Italia

Conclusa l’esperienza universitaria americana, Polzonetti è attesa nei prossimi giorni dal rientro in Italia.

L’obiettivo sarà ora trasferire l’ottimo rendimento mostrato negli Stati Uniti anche nella stagione estiva europea, dopo una serie di prestazioni che l’hanno definitivamente consacrata tra le migliori ostacoliste azzurre.

Nel triplo salto, infine, diciannovesimo posto per Diarra Sow (Bergamo Stars/Minnesota), che ha fatto registrare la misura di 12,80 metri (+1.0).