Superbike, Bulega non si ferma: trionfa anche nella Superpole Race di Misano

Il pilota Ducati continua la sua stagione perfetta e conquista il 24° successo consecutivo. Sul podio anche Iker Lecuona e Yari Montella, mentre sette italiani chiudono tra i primi dieci.
Nicolò Bulega continua a dominare il Mondiale Superbike 2026. Sul circuito di Misano il pilota italiano conquista anche la Superpole Race, allungando ulteriormente il proprio vantaggio nella classifica generale e confermando uno stato di forma semplicemente straordinario.
Per il portacolori Ducati si tratta del 24° successo consecutivo, un filotto impressionante che gli consente di mantenere il punteggio pieno in campionato e rafforzare la leadership iridata.
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Bulega imprendibile davanti a Lecuona
La domenica di Misano si apre nel segno del leader del Mondiale, capace di prendere il controllo della gara e gestire il vantaggio fino alla bandiera a scacchi.
Alle sue spalle chiude Iker Lecuona, autore di una prova solida che gli vale il secondo gradino del podio. Terza posizione per Yari Montella, protagonista di un’altra prestazione convincente davanti al pubblico di casa.
Sette italiani nella top ten
Ottima anche la prestazione complessiva dei piloti italiani, protagonisti nelle posizioni di vertice.
Dopo il terzo posto di Montella, chiudono infatti tra i primi dieci anche Axel Bassani, quarto, e Lorenzo Baldassarri, quinto.
Settima posizione per Alberto Surra, inizialmente quinto sotto la bandiera a scacchi ma successivamente penalizzato di tre secondi e retrocesso di due posizioni.
Completano la presenza italiana nella top ten Andrea Locatelli, ottavo, e Stefano Manzi, decimo.
Più attardato Mattia Rato, che termina la gara in diciottesima posizione.
Mondiale sempre più nelle mani di Bulega
Con questa nuova vittoria, Nicolò Bulega consolida ulteriormente il proprio vantaggio nella classifica iridata.
Il pilota italiano continua a dominare la stagione con una regolarità impressionante, mantenendo il percorso netto e confermandosi il principale protagonista del campionato.
L’appuntamento successivo della giornata è con Gara 2, che assegnerà altri punti importanti nella corsa al titolo mondiale.