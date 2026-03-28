Freestyle, SlopeStyle di Silvaplana: Höfflin e Ruud vincono le finali. Gasslitter ottava, Tabarelli sedicesimo

La svizzera si impone con 80,07 davanti a Muir e Tanno nel femminile. Il norvegese domina con 83,52 su Sildaru e Forehand. La 18enne altoatesina chiude una stagione splendida, Tabarelli non trova feeling con il tracciato dopo il trionfo di Tignes

Si chiude con un doppio podio elvetico-norvegese l’ultima tappa stagionale di SlopeStyle di Coppa del Mondo a Silvaplana, in Svizzera. Per i colori azzurri Maria Gasslitter conquista un ottavo posto che corona una stagione di altissimo livello, mentre Miro Tabarelli — reduce dallo storico trionfo di Tignes — non riesce a trovare il giusto feeling con il tracciato elvetico e chiude sedicesimo.

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Femminile: Höfflin padrona di casa, Gasslitter ottava

Nel settore femminile trionfa la svizzera Sarah Höfflin con 80,07 punti nella prima run, davanti alla britannica Kirsty Muir (75,54) e all’altra elvetica Giulia Tanno (70,53). Maria Gasslitter era partita con grande slancio: la 18enne altoatesina aveva firmato 70,80 punti nel turno di qualificazione mattutino, conquistando il quarto posto nel preliminare. In finale però l’azzurra non è riuscita a replicare le stesse sensazioni, fermandosi a 34,57 nella prima run e chiudendo all’ottavo posto.

Maschile: Ruud domina, Tabarelli lontano dal podio

In campo maschile Birk Ruud firma una prova di classe superiore e si impone con 83,52 punti, lasciando alle spalle l’estone Henery Sildaru — autore di un’eccellente seconda run da 79,41 — e lo statunitense Mac Forehand, terzo con 78,47. Miro Tabarelli paga la difficoltà nei salti sul tracciato svizzero e conclude sedicesimo con un miglior punteggio di 24,87 nella prima run, lontano dai fasti del recente successo di Tignes.