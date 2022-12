Slittino: podio azzurro nel doppio femminile, Voetter e Oberhofer chiudono terze in Austria

Ottime notizie in casa azzurra dalla prima gara in assoluto di Coppa del Mondo del doppio femminile di slittino su pista artificiale. In Austria nel budello di Igls, infatti, Andrea Votter e Marion Oberhofer hanno chiuso in terza posizione, a 233 millesimi dalla testa. La gara è stata vinta dalle austriache Selina Engle e Lara Kipp, davanti alle tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal.