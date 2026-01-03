Slittino naturale, coppa del Mondo a Moso in Passiria: trionfo azzurro nel doppio maschile

Weekend perfetto per l’Italia dello slittino su pista naturale in Val Passiria: i fratelli Lambacher vincono il doppio maschile e aprono nel migliore dei modi la tappa altoatesina di Coppa del Mondo.

Si apre con un trionfo azzurro nello slittino su pista naturale a Moso in Passiria la tappa altoatesina di Coppa del Mondo. In Val Passiria, nel doppio maschile, l’Italia festeggia il primo successo stagionale grazie ai fratelli Matthias Lambacher e Peter Lambacher, protagonisti di una prova solida e autoritaria.

Coppa del Mondo a Moso in Passiria, dominio dei fratelli Lambacher

I due altoatesini hanno fermato il cronometro sul tempo di 58”27, prestazione che ha consentito loro di precedere i più giovani compagni di squadra Tobias Paur e Andreas Hofer, secondi con un distacco di 0”70.

Una doppietta tutta italiana che certifica l’ottimo stato di forma della squadra azzurra e conferma la competitività del gruppo anche in questa fase iniziale della stagione.

Weekend perfetto sul tracciato di Moso

Non poteva esserci avvio migliore per il fine settimana sul tracciato di Moso in Passiria, che ospiterà tra lunedì e martedì anche il secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo Juniores, ampliando il programma internazionale della località altoatesina.

Podio completato dalla Slovacchia

A completare il podio del doppio maschile sono stati gli slovacchi Gabriel Halcin e Samuel Halcin, terzi con un distacco di 2”47 dai vincitori.

Domenica spazio alle gare di singolo

La tappa di Coppa del Mondo in Val Passiria proseguirà nella mattinata di domenica 4 gennaio, quando sono in programma le due prove di singolo, pronte a regalare nuove sfide e possibili soddisfazioni per i colori azzurri.