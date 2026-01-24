Slittino, Coppa del Mondo: Vötter e Oberhofer terze nel doppio a Oberhof

Nel doppio femminile di Coppa del Mondo le azzurre centrano il secondo podio stagionale nella tappa tedesca, chiusa alle spalle di Austria e Germania.

Andrea Vötter e Marion Oberhofer confermano l’ottimo avvio di stagione tornando sul podio di Coppa del Mondo di slittino. Le due atlete azzurre hanno chiuso al terzo posto il doppio femminile che ha inaugurato l’ultima giornata della seconda tappa del circuito, disputata sul budello tedesco di Oberhof.

Gara in due manche e sorpasso decisivo

Dopo aver fatto segnare il secondo tempo nella prima manche, le altoatesine non sono riuscite a difendere la posizione nella seconda discesa, venendo superate dalla coppia di casa composta da Storch e Patz. Davanti a tutte si sono invece confermate le austriache Egle e Kipp, che hanno chiuso con il tempo complessivo di 1’24″086.

Distacchi ridotti sul podio

La coppia austriaca ha preceduto le tedesche Storch/Patz di 0″155, mentre Vötter e Oberhofer hanno accusato un ritardo di appena 0″164, riuscendo comunque a salire sul podio per la seconda volta in stagione in Coppa del Mondo.

Le altre azzurre e il resto della classifica

Ai piedi del podio hanno concluso le tedesche Degenhardt/Rosenthal, quarte a 0″416: nonostante il miglior tempo nella seconda run, l’errore nella prima manche ha compromesso il risultato finale. Segnali positivi arrivano anche dall’altra coppia italiana composta da Nadia Falkensteiner e Annalena Huber, che ha chiuso al nono posto con un distacco di 0″877, recuperando una posizione nella seconda discesa.