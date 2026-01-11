Coppa del Mondo di slittino, Italia ancora sul podio: terzo posto nella staffetta di Winterberg

La squadra azzurra chiude la tappa tedesca con un altro risultato di prestigio: Germania prima, Austria seconda, Italia terza. È il secondo podio stagionale nella specialità.

L’Italia dello slittino torna sul podio nella prova di staffetta che ha chiuso il programma della tappa di Coppa del Mondo di Winterberg, in Germania. Il team azzurro, composto da Verena Hofer, Ivan Nagler e Fabian Malleier, Dominik Fischnaller, Andrea Vötter e Marion Oberhofer, ha conquistato il terzo posto al termine di una gara combattuta e di alto livello tecnico.

Germania davanti, Italia terza in una gara equilibrata

A imporsi è stata la squadra tedesca, padrona di casa, che ha fermato il cronometro sul tempo di 3’12”106. Alle sue spalle si è piazzata l’Austria, staccata di 623 millesimi, mentre l’Italia ha completato il podio a 728 millesimi. Appena fuori dalle prime tre posizioni gli Stati Uniti, quarti a 1”183, seguiti dalla Lettonia a 1”544.

Secondo podio stagionale nella staffetta

Per la formazione azzurra si tratta del secondo podio stagionale nella staffetta di Coppa del Mondo, dopo la vittoria ottenuta a Park City a metà dicembre. Un risultato che conferma la continuità dell’Italia nella specialità e il buon stato di forma complessivo del gruppo.

Bilancio positivo per la tappa di Winterberg

La trasferta tedesca si chiude con un doppio terzo posto per l’Italia, considerando anche il piazzamento di Verena Hofer nel singolo femminile nella giornata di sabato. Restano vicini alla zona podio anche Ivan Nagler e Fabian Malleier, quarti nel doppio, così come Dominik Fischnaller, quinto nel singolo.

Prossimo appuntamento a Oberhof

Il circuito di Coppa del Mondo resta in Germania anche nel prossimo fine settimana. La carovana dello slittino si sposterà infatti a Oberhof per la sesta tappa stagionale.