Slittino, doppio femminile: Degenhardt/Rosenthal vincono a Winterberg, Falkensteiner-Huber decime

Le tedesche dominano anche in Germania centrando la 15ª vittoria in Coppa del Mondo. Sfortunata uscita per Vötter/Oberhofer.

Le tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal si confermano imbattibili nel doppio femminile di Winterberg, firmando la 15ª vittoria in carriera in Coppa del Mondo. Sul budello tedesco, nella seconda tappa stagionale, le padrone di casa hanno fatto la differenza in entrambe le manche, chiudendo con il tempo complessivo di 1’26″710.

Alle loro spalle si piazzano le austriache Egle/Kipp, seconde a +0″100, mentre il terzo gradino del podio è occupato dalle altre tedesche Eitberger/Matschina, distanziate di 0″369. Ai piedi del podio le connazionali Storch/Patz, quarte a +0″492, in un podio a forte tinte tedesche.

Gara solida e regolare per le azzurre Nadia Falkensteiner e Annalena Huber, che confermano il decimo posto già occupato a metà competizione, chiudendo con un ritardo complessivo di 1″137. Per il binomio italiano un risultato incoraggiante in una pista particolarmente tecnica e selettiva.

Sfortunata invece la prova di Andrea Vötter e Marion Oberhofer: un’uscita scomposta in una curva verso destra nella prima manche ha provocato il ribaltamento del mezzo, costringendo le azzurre al ritiro a poche curve dal traguardo, quando stavano viaggiando su intermedi da podio provvisorio.

In chiave classifica generale, Egle/Kipp restano al comando della Coppa del Mondo con 455 punti, seguite da Eitberger/Matschina a quota 410. Degenhardt/Rosenthal salgono al terzo posto con 330 punti, mentre Vötter/Oberhofer restano seste con 196.

La giornata conclusiva della tappa di Winterberg prosegue con la gara del doppio maschile, prima di chiudersi con la staffetta, ultimo atto del fine settimana tedesco.