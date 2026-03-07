Sportface TVLive
Ciclismo

Parigi-Nizza 2026: gli azzurri al via, Trentin guida la pattuglia italiana

Lorenzo De Angelis
-
Matteo Trentin
Domani la Parigi-Nizza, otto gli italiani in gara (IPA Agency) - sportface.it

Dopo le prime classiche del Nord, il calendario entra nella fase delle corse a tappe con uno degli appuntamento più attesi: la Parigi-Nizza 2026. L’edizione di quest’anno scatta domenica 8 marzo da Achèeres e si chiude domenica 15 marzo a Nizza. al termine di otto tappe per un totale di 1229,9km.

L’obiettivo comunque è trovare l’erede di Matteo Jorgenson, vincitore uscente, in una settimana che tradizionalmente miscela vento, salite e giornate nervose.

Favoriti e scenario generale

Il faro principale punta su Jonas Vingegaard, atteso al debutto stagionale: la Parigi-Nizza è spesso un test immediato per capire “a che punto” è una big, senza possibilità di nascondersi. Tra i rivali indicati figura Joao Almeida, uomo di riferimento della UAE Team Emitares XRG, chiamato a sfidare il danese sul terreno più selettivo.

Al via ci sono 16 squadre WolrdTour, ma la presenza italiana è definita ridotta: gli azzurri in gruppo sono soltanto otto, numero che rende ogni piazzamento ancora più “pesante” in termini di visibilità.

Italia: otto nomi, un leader d’esperienza

La spedizione italiana ruota attorno a Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team), indicato come il riferimento più esperto: il veneto ha appena dimostrato di avere ancora gamba e mestiere con il terzo posto alla Kuurne-Brussels-Kuurne. Con lui, tra i nomi più in forma, spicca Davide Piganzoli, reduce dal sesto posto alla Faun Ardéche Classic.

Matteo Trentin

Matteo Trentin leader degli italiani nella Parigi-Nizza (IPA Agency) – sportface.it

Completano la lista Lorenzo Milesi (Movistar Team), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Lorenzo Rota (Lotto Intermaché), Alberto Dainese (Soul Quick-Step), Edoardo Aggini (Team Visma|Lease a Bike) e Nicola Conci (XDS Astana Team). Otto corridori, ruoli diversi: chi cercherà la volata, chi lavorerà da motore in pianura, chi proverà a stare vicino ai migliori quando la strada inizierà a salire. 

