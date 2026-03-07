Biathlon, Mondiali Giovani Arber: Italia d’oro nella staffetta con Braunhofer, Huber e Tscholl

Trionfo azzurro nella categoria under 20 ai Mondiali giovanili di Arber. I tre altoatesini dominano la gara con sole otto ricariche e precedono Austria ed Estonia.
Grande festa per l’Italia ai Mondiali Giovani di biathlon ad Arber, in Germania. Andrea Braunhofer, Julian Huber e Jonas Tscholl conquistano la medaglia d’oro nella staffetta maschile under 20, dominando la prova sulla neve bavarese.
I tre azzurri, tutti classe 2008 e originari dell’Alto Adige, gestiscono la gara in modo impeccabile, chiudendo con sole otto ricariche complessive e senza mai perdere il controllo della competizione.
La gara dell’Italia prende forma già nella prima frazione, con Andrea Braunhofer – fratello minore di Patrick, impegnato nel circuito maggiore – bravo a rimanere nel gruppo dei migliori. Braunhofer chiude il primo segmento in quarta posizione a 4″9 dalla testa, utilizzando tre ricariche.
Nella seconda frazione arriva la svolta decisiva. Julian Huber mette in pista una prestazione solidissima, utilizzando una sola ricarica e scavando un margine importante sugli inseguitori. Al cambio l’Italia si presenta con 46″5 di vantaggio sull’Ucraina e 52″0 sulla Cechia.
Il compito di gestire il vantaggio spetta a Jonas Tscholl, che non sbaglia nulla nell’ultima frazione, controlla il margine sugli avversari e taglia il traguardo in 1h02’00″2, regalando all’Italia il titolo mondiale.
Alle spalle degli azzurri si piazza l’Austria, seconda a 23″0 nonostante due giri di penalità (2+10). Completa il podio l’Estonia, terza a 29″7 con 0+6.
Ai piedi del podio la Francia, quarta a 49″2, seguita dalla Cechia, quinta a 56″9.