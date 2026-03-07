NBA: Tatum torna dopo dieci mesi e guida Boston, Knicks travolgenti a Denver. Doncic show con i Lakers

Il rientro di Jayson Tatum cambia subito gli equilibri per i Celtics. Vittorie pesanti anche per Knicks e Lakers, mentre Spurs e Rockets rimontano. Spettacolo anche con Booker e Herro protagonisti.

Jayson Tatum è tornato. Dieci mesi dopo la rottura del tendine d’Achille, la stella dei Boston Celtics è rientrata in campo contribuendo al successo per 120-100 contro i Dallas Mavericks. Il 28enne ha chiuso con una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi, aggiungendo anche 7 assist in poco più di 26 minuti. Accanto a lui il solito Jaylen Brown, miglior realizzatore dei Celtics con 24 punti.

Serata amara invece per i Denver Nuggets, travolti in casa dai New York Knicks per 103-142 alla Ball Arena. Non bastano i 38 punti di Nikola Jokic e il rientro dopo quaranta giorni di Aaron Gordon. A fare la differenza sono il tiro da tre (47% Knicks contro il 20% dei Nuggets) e il dominio a rimbalzo, con quasi venti palloni catturati in più. Grande protagonista OG Anunoby, autore di 34 punti con 11/17 dal campo.

Ad Ovest sorride anche Los Angeles Lakers, che battono Indiana Pacers 128-117 nonostante l’assenza di LeBron James. A prendersi la scena è Luka Doncic, autore di una prestazione stellare da 44 punti, con 9 rimbalzi, 5 assist e 7 triple su 14 tentativi.

Per Indiana il migliore è Pascal Siakam con 26 punti, ma non basta contro la serata offensiva dei gialloviola.

Non va meglio all’altra squadra di Los Angeles: i Clippers cadono contro i San Antonio Spurs, capaci di rimontare dal -25 del terzo quarto e chiudere 116-112. Decisivi Victor Wembanyama con 27 punti e 10 rimbalzi e Julian Champagnie, che firma 20 punti e 9 rimbalzi con 5 triple su 8 tentativi. Inutili per i Clippers i 30 punti e 9 rimbalzi di Kawhi Leonard.

Successo anche per gli Houston Rockets, che superano i Portland Trail Blazers 106-99 grazie ai 28 punti di Alperen Sengun e ai 26 di Amen Thompson.

Vincono di misura i Phoenix Suns, che piegano New Orleans Pelicans 118-116 con 32 punti di Devin Booker.

A Charlotte infine cade la serie positiva degli Hornets, battuti dai Miami Heat, che centrano il quarto successo consecutivo trascinati da Tyler Herro (33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) e dalla doppia doppia di Bam Adebayo (24 punti e 12 rimbalzi). Assente Simone Fontecchio, fermo per un problema muscolare all’inguine.