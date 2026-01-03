Slittino, coppa del Mondo a Sigulda: Vötter e Oberhofer sul podio nel doppio femminile

Ottimo avvio di 2026 per Andrea Vötter e Marion Oberhofer: le azzurre tornano sul podio di Coppa del Mondo a Sigulda, conquistando il 17° podio in carriera.

Inizio di 2026 nel segno della continuità per Andrea Vötter e Marion Oberhofer, che tornano protagoniste in Coppa del Mondo a Sigulda. In Lettonia, nel doppio femminile, le due altoatesine conquistano un brillante terzo posto, salendo per la diciassettesima volta sul podio di una carriera impreziosita anche da due vittorie della classifica generale di specialità.

Coppa del Mondo a Sigulda, podio costruito già nella prima manche

Il primo podio stagionale della coppia azzurra prende forma già nella manche iniziale, chiusa al terzo posto parziale. Vötter e Oberhofer fanno segnare anche il record di spinta sul budello lettone, nonostante qualche imprecisione nel tratto finale della discesa.

Una base solida che consente alle italiane di gestire al meglio la seconda run, confermando la terza posizione con una prova di alto livello.

Seconda manche solida, gap minimo dalle vincitrici

Nella discesa decisiva, Vötter/Oberhofer mantengono il podio con un distacco contenuto di soli 203 millesimi dalle austriache Selina Egle e Lara Kipp, vincitrici in 1’24”814 e al sedicesimo successo della carriera.

Secondo posto per le tedesche Jessica Eitberger e Cheyenne Rosenthal Matschina, che avevano chiuso in testa la prima manche e vengono superate dalle austriache per appena 31 millesimi.

Classifica generale: azzurre in rimonta

Con il successo di Sigulda, Egle/Kipp consolidano la leadership della classifica generale con 370 punti, portando a 30 lunghezze il vantaggio su Eitberger/Matschina. Terza posizione per le tedesche Degenhardt/Rosenthal, assenti in Lettonia, ferme a quota 246.

Grazie al podio, Vötter e Oberhofer salgono al quarto posto della generale con 180 punti, appaiate alle statunitensi Forgan/Kirby e alle lettoni Upite/Pavlova, rilanciando le proprie ambizioni stagionali.