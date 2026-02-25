Slittino, gli azzurri ripartono da St. Moritz: 15 convocati per la penultima tappa di Coppa del Mondo

Dopo i due ori e i due bronzi conquistati al Cortina Sliding Centre, la squadra italiana torna in pista in Svizzera per il penultimo appuntamento stagionale.

Archiviato il trionfo olimpico sulla pista Eugenio Monti di Cortina, con un bottino di due medaglie d’oro e due di bronzo, l’Italia dello slittino è pronta a tornare in gara. La penultima tappa di Coppa del Mondo è in programma a St. Moritz, dove gli azzurri cercheranno di confermare il momento positivo.

NationsCup e programma del weekend

Il fine settimana si aprirà venerdì mattina con la tradizionale NationsCup, primo banco di prova sul tracciato svizzero prima delle gare ufficiali.

Saranno quindici gli atleti impegnati complessivamente nella tappa elvetica, convocati dal direttore tecnico Armin Zöggeler.

I convocati azzurri per St. Moritz

Nel settore maschile scenderanno in pista:

Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Alex Gufler, Lukas Peccei, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler e Fabian Malleier.

Per la squadra femminile sono state chiamate:

Verena Hofer, Sandra Robatscher, Nina Zöggeler, Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Nadia Falkensteiner e Annalena Huber.

La trasferta di St. Moritz rappresenta il penultimo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo e un nuovo banco di prova per i campioni olimpici italiani, chiamati a confermare quanto mostrato a Cortina.