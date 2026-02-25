Ginnastica, presentata a Roma la nuova divisa ufficiale FGI

Alla Lanterna – Palazzo Fuksas svelata la collezione 2026 della Nazionale Italiana di Ginnastica. Rinnovato l’accordo quadriennale tra Freddy e Federazione Ginnastica d’Italia.

La Ginnastica italiana guarda al futuro nel segno dello stile e della tradizione. A Roma è stata presentata la nuova divisa ufficiale 2026 della Nazionale FGI, realizzata da Freddy, nel corso di un evento esclusivo ospitato presso La Lanterna – Palazzo Fuksas, a pochi giorni dal 157° anniversario della Federazione Ginnastica d’Italia.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

The Art of Movement: la divisa raccontata in scena

La collezione è stata svelata attraverso una performance narrativa ideata e diretta artisticamente da Giulia Staccioli, ex ginnasta olimpica e fondatrice della compagnia Kataklò Athletic Dance Theatre. La serata si è trasformata in un performance & fashion show che ha raccontato il percorso ideale di un atleta azzurro: dalle prime convocazioni fino alla competizione e al podio.

Tra quadri scenici, narrazione dal vivo, sound design immersivo e contenuti visuali, il pubblico ha ripercorso le tappe fondamentali della carriera sportiva – allenamento, sacrificio, viaggio, gara e celebrazione – con le divise Freddy protagoniste come simbolo dell’identità azzurra.

«Freddy nasce 50 anni fa con l’obiettivo di innovare l’abbigliamento sportivo, unendo performance, tecnologia e stile», ha dichiarato Carlo Freddi, Presidente di Freddy. «Questo approccio si esprime da sempre nel nostro claim The Art of Movement e trova nella ginnastica uno dei suoi pilastri: di questi cinquant’anni, la seconda metà è stata vissuta insieme alla Federazione Ginnastica d’Italia, in un percorso iniziato nel 2001 e oggi rafforzato da un nuovo accordo quadriennale».

«La ginnastica è movimento e Freddy ha sempre saputo cogliere l’arte e l’eleganza del gesto tecnico – ha aggiunto il Presidente Federginnastica Andrea Facci -. Per questo il connubio è stato e continuerà ad essere vincente. Sono felice di aver rinnovato l’accordo fino al 2029 e, con l’aiuto di Carlo, di aver aperto alla possibilità di far vestire la maglia azzurra anche ai nostri appassionati, che ora potranno acquistare la divisa dei propri beniamini negli store di Freddy».

Nasce “Gym Legend” e omaggio alle icone azzurre

Nel corso dell’evento è stato presentato anche “Gym Legend”, il nuovo club dedicato alle leggende della ginnastica italiana, riservato ai partecipanti olimpici e ai medagliati mondiali. Tra i presenti Vanessa Ferrari, Igor Cassina, Matteo Morandi, Manila Esposito, Giorgia Villa e alcune rappresentanti delle Farfalle d’Argento di Atene 2004.

Momento particolarmente toccante il tributo a Franco Menichelli, oro al corpo libero a Tokyo 1964 e ginnasta olimpico più medagliato della storia federale, ricordato con un’esibizione del soprano Cinzia D’Astola Perroni accompagnata dal maestro Claudio Junior Bielli e immagini di repertorio del campione romano.

Un monologo dell’attore Luca Ferri ha rievocato anche figure storiche come Alberto Braglia, Romeo Neri, Savino Guglielmetti, Giorgio Zampori, Francesco Martino, le Piccole Pavesi di Amsterdam, Miranda Cicognani e le Farfalle ante litteram di L’Avana e Madrid.

Calendario 2026 e sfilata degli azzurri

La serata, condotta da Ilaria Brugnotti e Pierluigi Pardo, è stata anche l’occasione per presentare in anteprima il calendario gare 2026, con i Top Events che saranno trasmessi in diretta su “Vorale Tv”, il canale della ginnastica sul bouquet di SportFace.

Si parte con la prima tappa del Campionato di Serie A e B di Artistica al PalaPanini di Modena il 27 e 28 febbraio.

Alla sfilata hanno preso parte gli atleti dell’Artistica Maschile e Femminile, della Ritmica, del Trampolino Elastico, dell’Aerobica, dell’Acrobatica e del Parkour, rappresentando tutte le discipline federali.

La Federazione Ginnastica d’Italia ha ringraziato l’official partner tecnico Freddy, le autorità intervenute e i rappresentanti dei Gruppi Sportivi militari e di Pubblica Sicurezza presenti all’evento.