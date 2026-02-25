Inter, la fine di un’era europea: Thuram e Barella sotto accusa, i sostituti

L’Inter si trova al bivio del suo futuro: la sconfitta contro il Bodo/Glimt sembra la fine di un ciclo europeo per i nerazzurri

La doppia sconfitta contro il Bodo/Glimt è grave per l’Inter, per tanti motivi. Innanzitutto, l’Italia rischia seriamente di non avere nessuna squadra agli ottavi di finale di Champions League, il che certifica le difficoltà per tutto il movimento a livello tecnico e ora anche tattico.

Ma soprattutto il club arrivato per due volte in tre anni in finale esce ai playoff contro un avversario sulla carta molto più debole. La strategia tattica è stata sicuramente sbagliata e poco efficace, con Chivu imbrigliato paradossalmente dal 4-4-2 all’italiana del Bodo.

Allo stesso tempo, anche i singoli hanno deluso e non è la prima volta. Se per Akanji si tratta di un errore pesante, ma perdonabile nell’arco di una stagione di alto livello, per altri interpreti come Thuram o Barella non è così.

Aria di rivoluzione nell’Inter. Ma a che prezzo?

Il francese non è pericoloso come un tempo. Dopo l’infortunio non è tornato più se stesso e ora ha ampia concorrenza lì davanti con Pio Esposito e Bonny in crescita.

Insomma, non è più indispensabile per l’Inter e anche per un’offerta sotto la clausola da 85 milioni potrebbe andare via in estate. Per Barella il discorso è diverso: i nerazzurri ci puntano per il presente e il futuro, ma deve ritrovare se stesso sotto il profilo fisico e mentale, altrimenti rischia di perdere la centralità avuta finora.

Al posto di Thuram, l’Inter potrebbe acquistare un calciatore bravo nel saltare l’uomo, abile nell’uno contro uno, un Lookman 2.0. E non è un caso che i nerazzurri continuino a seguire Koné per dare nuova linfa al centrocampo.