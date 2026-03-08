Slittino, Fischnaller chiude la stagione con un podio ad Altenberg: secondo dietro a Loch, che vince la Sfera di Cristallo

L’altoatesino centra il 47° podio in Coppa del Mondo e sale sul terzo gradino per la quattordicesima stagione consecutiva. Felix Loch trionfa e conquista la classifica generale. Ottavo Felderer.

Dominik Fischnaller coglie l’ultima occasione disponibile e chiude la stagione di Coppa del Mondo di slittino con il sorriso. Sul budello di Altenberg, in Germania, l’altoatesino si piazza secondo nella gara di singolo maschile, cedendo soltanto al veterano tedesco Felix Loch, che con questo successo eguaglia le 57 vittorie in carriera nel massimo circuito appartenenti ad Armin Zöggeler, attuale direttore tecnico della nazionale italiana, e si aggiudica la Sfera di Cristallo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La gara si è disputata su due giornate: prima manche sabato, seconda e decisiva oggi. Loch ha chiuso con il tempo complessivo di 1:46.069 (53.071 e 52.998), con 364 millesimi di vantaggio su Fischnaller (53.313 e 53.120). Terzo l’austriaco David Gleirscher a 434 millesimi (53.323 e 53.180), quarto il connazionale Nico Gleirscher (53.547 e 53.166) a 644, quinto Wolfgang Kindl (53.477 e 53.343) a 751. Sesta posizione per il tedesco David Noessler (53.578 e 53.377) a 886, settimo il lettone Kaspars Rinks (53.774 e 53.462) a 1.167. Diciottesimo Alex Gufler (53.971 e 54.230).

Un record di continuità senza precedenti

Per Fischnaller si tratta del 47° podio individuale in Coppa del Mondo, ma il dato più straordinario è un altro: il trentaduenne altoatesino è riuscito a salire almeno una volta sul podio per la quattordicesima stagione consecutiva, un’impresa con soli due precedenti nella storia italiana degli sport olimpici invernali, entrambi firmati dal fondista Federico Pellegrino e dallo stesso Zöggeler, unico a spingersi fino a venti stagioni consecutive di fila.

Felderer ottavo, la squadra azzurra chiude alla grande

Da segnalare anche l’ottavo posto di Leon Felderer (53.480 e 53.777) a 1.188 millesimi dal vincitore. Un piazzamento che si inserisce in una stagione di Coppa del Mondo da incorniciare per la nazionale italiana: nonostante l’assenza delle prime linee in diversi appuntamenti, gli azzurri hanno conquistato almeno due podi in ciascuno dei cinque format di gara olimpici, che salgono ad almeno tre allargando il conteggio alle medaglie dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina.

La Sfera di Cristallo va dunque a Felix Loch, con Jonas Mueller e Max Langenhan — gli unici due che avrebbero potuto ancora insidiarlo — assenti ad Altenberg.