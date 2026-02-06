Pattinaggio di figura Milano Cortina 2026: Italia quinta nel team event dopo la danza ritmica, USA al comando

Alla prima prova del team event alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Charléne Guignard e Marco Fabbri chiudono quinti nella rhythm dance. Stati Uniti in testa, Francia seconda. Azzurri davanti alla Georgia nella corsa al bronzo.

È iniziato il team event di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con la rhythm dance, primo segmento della competizione a squadre. Dopo la prima prova, la classifica vede gli Stati Uniti subito al comando, mentre l’Italia si assesta al quinto posto, una posizione che può rivelarsi strategica nella corsa alle medaglie.

La gara di danza su ghiaccio è stata vinta dagli statunitensi Madison Chock e Evan Bates, primi con 91.06 punti, confermando il ruolo di favoriti. Alle loro spalle si sono piazzati i francesi Laurence Fournier Beaudry e Guillaume Cizeron con 89.98, seguiti dai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson, terzi con 86.85, autori della miglior rhythm dance della loro carriera. Quarta posizione per i canadesi Piper Gilles e Paul Poirier con 85.79.

La prova degli azzurri

Gli azzurri Charléne Guignard e Marco Fabbri, seguiti da Barbara Fusar Poli, hanno chiuso al quinto posto con 83.54 punti (47.39 di punteggio tecnico e 36.15 per le components), portando all’Italia 6 punti nella classifica del team event. Una prestazione solida, sulle musiche dei Backstreet Boys, impreziosita da twizzles di livello 4 e da un sollevamento straight valutato al massimo livello, ma penalizzata da alcune chiamate tecniche e da valutazioni che hanno lasciato più di un dubbio.

Alle spalle degli azzurri si è piazzata la Georgia, sesta, mentre più lontane sono rimaste Giappone, Corea del Sud, Cina e Polonia.

Classifica e scenario

Dopo la danza ritmica, la classifica del team event vede:

Stati Uniti 10 punti

Francia 9

Gran Bretagna 8

Canada 7

Italia 6

Georgia 5

Il format prevede quattro segmenti complessivi: danza, coppie di artistico, programma femminile e maschile. Al termine delle quattro prove, solo cinque nazioni accederanno alla fase finale, in programma tra domani e domenica con i programmi liberi. Sulla carta Stati Uniti e Giappone restano i principali favoriti, mentre l’Italia è pienamente in corsa per il bronzo, in un confronto diretto soprattutto con Georgia e Canada.

Atmosfera e prossimo appuntamento

Buona la risposta del pubblico al Forum, gremito per circa due terzi, con tifo caloroso e numerose bandiere sugli spalti, in particolare per la coppia azzurra. La pausa sarà brevissima: alle 11.35 si torna sul ghiaccio con il segmento delle coppie di artistico, dove per l’Italia sono attesi Sara Conti e Niccolò Macii, chiamati a un passaggio chiave per gli equilibri della gara a squadre.