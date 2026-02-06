Curling Milano-Cortina 2026, Constantini e Mosaner tornano a vincere: Svizzera battuta 12-4

Pronto riscatto per la coppia azzurra nel doppio misto ai Giochi di Milano Cortina 2026. Stefania Constantini e Amos Mosaner superano nettamente la Svizzera nel terzo match del round robin e nel pomeriggio tornano sul ghiaccio contro l’Estonia.

Pronto riscatto per Stefania Constantini e Amos Mosaner, entrambi tesserati per le Fiamme Oro, che tornano alla vittoria nel terzo incontro del round robin del torneo di curling doppio misto ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La coppia azzurra ha conquistato il secondo successo nel torneo superando la Svizzera con un netto 12-4, in una partita chiusa dopo soli sei end. Un risultato che consente ai campioni olimpici in carica di rimettersi subito in carreggiata nella competizione.

Le mani decisive

A fare la differenza sono state la quarta e la quinta mano, durante le quali Constantini e Mosaner hanno costruito il break decisivo, mettendo a segno 7 punti complessivi e indirizzando definitivamente l’incontro a proprio favore.

Una prestazione solida e autoritaria, che ha mostrato nuovamente l’intesa e la qualità della coppia italiana, capace di controllare il match sin dalle fasi centrali.

Prossimo impegno

Il programma prevede un ritorno sul ghiaccio già nel pomeriggio, quando gli azzurri affronteranno l’Estonia in un’altra sfida del round robin, fondamentale per il cammino verso la fase finale del torneo.