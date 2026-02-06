Sci alpino, terza prova discesa Bormio 2026: Crawford davanti, Paris in gestione, Franzoni a riposo

Ultimo training della discesa olimpica di Bormio tra rinunce e gestione delle energie: il canadese firma il miglior tempo, Dominik Paris prende confidenza con il tracciato. A riposo, per scelta tattica in vista della gara, Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder.

Si chiude senza forzature la fase di avvicinamento alla discesa libera olimpica sulla Stelvio di Bormio. Nella terza e ultima prova cronometrata, caratterizzata da numerose rinunce, è stato il canadese James Crawford a far segnare il miglior tempo, fermando il cronometro su 1’54”95.

Alle sue spalle l’austriaco Daniel Hemetsberger, staccato di 1”68, e il norvegese Adrian Sejersted a 2”47. Una prova interpretata con prudenza da molti big, che hanno scelto di non spingere o di restare direttamente a riposo in vista dell’appuntamento che assegnerà le medaglie.

Tra gli azzurri si è presentato al cancelletto soltanto Dominik Paris, impegnato soprattutto a prendere ulteriori riferimenti nella parte alta del tracciato. Il campione della Val d’Ultimo ha completato il training senza cercare il tempo, chiudendo a +8”37, con l’obiettivo dichiarato di rifinire le ultime sensazioni sulla pista che più volte lo ha visto protagonista in Coppa del Mondo.

Hanno invece scelto di non prendere parte alla prova Giovanni Franzoni, Mattia Casse e Florian Schieder, una decisione condivisa dallo staff tecnico nell’ottica di gestire al meglio le energie e presentarsi al via della gara nelle migliori condizioni possibili. Con loro anche Christof Innerhofer, che completerà il quartetto azzurro al via della discesa olimpica.

Tra gli altri protagonisti, discesa controllata anche per Marco Odermatt, Alexis Monney, Franjo von Allmen, Nils Alphand, Vincent Kriechmayr e Maxence Muzaton, mentre hanno rinunciato al training atleti come Cochran-Siegle, Alexander e Allegre.

L’appuntamento con la gara è fissato per domani alle 11:30, quando sulla Stelvio verrà assegnato il primo titolo olimpico dello sci alpino di Milano Cortina 2026.

L’Italia proverà ad arricchire una tradizione che nella discesa maschile olimpica conta tre medaglie: l’oro di Zeno Colò a Oslo 1952, il bronzo di Herbert Plank a Innsbruck 1976 e l’argento di Christof Innerhofer a Sochi 2014. Paris, dal canto suo, conosce la Stelvio come pochi: sei vittorie in discesa e una in superG in Coppa del Mondo.